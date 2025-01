Taux: vague de risk-off favorable aux TBonds, OAT/Bund -3Pts information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 19:01









(CercleFinance.com) - Les indices US fortement exposées aux valeurs 'tech/A.I') basculent brusquement en mode 'risk-off' avec un 'VIX' qui bondit de +25% vers 18,60 (le S&P500 chutant de -1,8%, le Nasdaq de -3,1%).



Les T-Bonds profitent d'une vague de 'flight to security' et se détendent nettement : le '10 ans' efface -8,3Pts vers 4,5400%, le '30 ans' -6,5Pts vers 4,783%.

Sur le front des statistiques, les ventes de logements neufs ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en décembre -de 3,6% à 698.000 unités-: une hausse qui s'est accompagnée d'un rebond du prix des biens à 427.000 dollars, contre 402.500 le mois précédent, tandis que le prix de vente moyen s'est accru à 513.600 dollars, après 485.000 dollars en novembre.



Au rythme actuel, il faudrait 8,5 mois pour épurer les stocks de logements sur le marché, qui atteignaient 494.000 unités en décembre.



La semaine sera également marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi (communiqué le 28/01 à 20H), tandis que la Banque centrale européenne (BCE) suivra jeudi.



Aucun changement de taux n'est attendu du côté de la banque centrale américaine, mais les commentaires de son patron, Jerome Powell, seront suivis de près alors que le nouveau président Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il allait demander à l'institution de baisser ses taux.



Alors que la BCE dispose de plus de marge de manoeuvre dans son cycle d'assouplissement monétaire, les marchés se demandent si elle adoptera un taux conciliant qui aiderait à conforter le récent redressement des marchés.



'A court terme, la BCE est la seule à même de redonner de l'allant à la reprise de la zone euro via le cycle du crédit', rappelait récemment Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF.



En Europe, le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré plus que prévu en janvier, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, ce qui ne signifie pas pour autant que la première économie d'Europe est sortie de l'ornière.

Cet indicateur est ressorti à 85,1 ce mois-ci contre 84,7 en décembre, alors que les analystes l'attendaient inchangé.



En France, mauvaise surprise du côté de l'emploi avec un bond de +3,9% du taux de chômage, les jeunes étant particulièrement touchés (+8,5%).

France Travail comptabilise +36.000 chômeurs de 'cat.A' à 3.138 millions, la plus forte remontée du chômage en France (hors Mayotte) en une décennie en dehors de la crise du Covid.

La détente des taux US ne profite que partiellement à nos bons du Trésor, l'ambiance était initialement très positive en Europe, le Bund se détend de 3,5Pts vers 2,5100% et l'OAT de -3,3Pts à 3,2810% (congre 3,2400% au plus bas), soit un spread Bund/OAT stabilisé autour des 78 pts.

Outre-Manche, les 'Gilts' terminent quasi inchangés à 4,642% (+1Pt de base).











