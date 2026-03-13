Taux : une très mauvaise semaine qui s'achève dans les pires conditions
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 18:24
La journée se termine mal, clairement, et la semaine est de loin la pire depuis la première de mars 2023 avec 16 points sur nos OAT, et sur 15 jours, elles se dégradent de 45 points (pour afficher leur pire niveau depuis début avril ou mai 2011).
Les Bunds affichent 3 points à 2,915%, les BTP italiens 6,6 points à 3,80% ( 17 points sur la semaine, 52 points en 2 semaines) : la thématique inflationniste s'impose de façon hégémonique et alimente des spéculations non plus sur une baisse de taux d'ici cet été mais une ou plusieurs hausses de taux d'ici la fin de l'année : en 15 jours, nos OAT et les BTP italiens "pricent" déjà deux hausses de taux avec 50 points en moyenne.
Aux Etats Unis, la tension est un peu retombée dans l'après-midi mais pour de mauvaises raisons : des chiffre de croissance fortement revus à la baisse.
Le PIB américain du quatrième trimestre est tout simplement divisé par deux à 0,7% selon une nouvelle estimation, loin des prévisions qui étaient inchangées à 1,4% : d'un trimestre sur l'autre, la croissance est pratiquement divisée par 5 (de 4,4 à 0,7%).
Parmi les autres indicateurs du jour, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé de 56,6 à 55,5 en mars, les ménages s'inquiétant de la remontée des prix de l'essence, ce qui ne laisse pas présager un rebond du PIB début 2026.
Une telle déconfiture aurait pu ouvrir la porte à une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale si les anticipations d'inflation n'étaient pas en train de repartir à la hausse avec la flambée du pétrole.
Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance actuellement de 1% à 97 dollars. Sa hausse depuis le début de l'année dépasse désormais 66%.
"Des prix de l'énergie durablement élevés font peser le risque d'un retour de l'inflation, renforçant l'idée que la Fed pourrait devoir maintenir une politique monétaire stricte plus longtemps", rappelle Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.
Ces considérations relèguent au second plan l'autre "chiffre du jour" : l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE) a augmenté de 0,4% en janvier, conformément aux prévisions, portant la hausse en rythme annuel à 3,1%, une donnée là aussi sans surprise.
Les T-Bonds étaient très mal partis ce matin, le PIB et la confiance des ménages ont tempéré la hausse des rendements : ce soir le "10 ans" affiche 1,3 point à 4,287%, le "30 ans" 3 points à 3,915%, le "2 ans" se détend symétriquement de -3,5 points à 3,727%.
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