Taux : une séance en Europe qui efface tous les gains hebdo

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Tout semblait aller dans la bonne direction mercredi, la détente était encore au rendez-vous jeudi car les chiffres de l'inflation aux Etats Unis (CPI) avaient été jugés 'moins mauvais que prévu'.

Il en avait résulté une chute des rendements des bons du Trésor américain mercredi, en prévision d'un assouplissement monétaire de plus en plus probable aux Etats-Unis début septembre.



Mais la tendance se retourne brutalement ce vendredi en Europe : non seulement les gains de mercredi s'évaporent mais la semaine va s'achever sur une dynamique négative en Europe.

Nos OAT affichent +7,5Pts à 3,012% (inchangées sur la semaine), les Bunds ne sont pas mieux lotis avec +8ts à 2,5240 et les BTP italiens affichent également +7Pts à 3,8180%.

Les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro au mois d'avril -inchangés à +2,4%- publiés à 11h00 ont visiblement déçu (y'avait-il l'espoir d'un tassement symbolique vers 2,3% ?).

La journée fut encore pire outre-Manche puisque les 'Gilts' se dégradent de +8Pts vers 4,172%... mais ils se détendent globalement de -3Pts en hebdo.



Outre-Atlantique, le rendement du '10 ans' grimpe de +4,Pts à 4,4200% après être tombé hier à 4,32%, un plus bas depuis plus d'un mois, le score hebdo reste tout de même sympathique avec -8Pts de base depuis le 10 mai.



Côté indicateurs US, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en baisse de 0,3% en avril, a reculé plus fortement que prévu, de -0,6% à 101,8 d'après le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'économie (l'indice s'était déjà replié de 0,3% en mars et les analystes s'attendaient à un repli plus limité de l'ordre de 0,3%).



Le ConfBoard explique la détérioration de l'indice par la dégradation du moral des consommateurs, la faiblesse des prises de commandes des entreprises et le repli des permis de construire, mais aussi par la correction des marchés boursiers en avril.



L'un des événement marquants de ce vendredi, c'est le 'breakout' confirmé de l'argent au-delà des 29,3$ (+3,5% à 30,70$, record décennal) et le retour de l'once d'or au-delà des 2.400$ (à 2.410$), malgré la dégradation des taux et le raffermissement du Dollar vers 1,0850/E.





