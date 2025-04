Taux: une embellie à confirmer, zéro chiffre macro au menu information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 19:24









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds qui avaient connu leur pire semaine depuis 1988 (+50Pts) pour le '30 ans' et 1981 (offensive Volcker contre l'inflation) pour le '10 ans' ne se détendent pas de manière significative en ce lundi, avec un rendement de 4,416% pour le '10 ans' (-7,7Pts), 4,845% pour le '30 ans' (-3Pts) et 3,875% pour le '2 ans' (-8Pts, ça s'améliore nettement depuis 16H).



En Europe, les OAT effacent -6,3Pts à 3,274%, les Bunds se détendent timidement de -3,3Pt vers 2,4900% (le 'spread' se resserre vers 77,57Pts de base)... la meilleure performance revient aux BTP italiens avec une soudaine détente de -22,4Pts vers 3,6800%, les 'Bonos' espagnols effacent -8Pts vers 3,2100%.

Les opérateurs semblent enfin 'pricer' un nouvel abaissement du taux directeur de la BCE ce jeudi (vers 2,500%)... mais pas les cambistes qui continuent de privilégier l'Euro face au $.

Les 'Gilts' se détendent également mais dans de modestes proportions avec -4Pts vers 4,715% (contre 4,80% en matinée).



Les marchés obligataires doivent composer avec l'incertitude quant aux décisions de l'administration Trump sur les droits de douane.



Les investisseurs ont cru à une embellie ce week-end en apprenant que les smartphones, les ordinateurs et les semi-conducteurs seraient exclus des nouveaux droits de douane prévus par Washington.



Mais Donald Trump est vite venu refroidir l'ambiance hier soir en manifestant son intention d'imposer des droits de douane sur les puces au cours des jours qui viennent (un taux de 20% sur les importations chinoises étant maintenu)..

Les intervenants perturbés par ces incohérences, qui se traduisent par des mouvements en yo-yo sur les places financières, ne sont probablement pas au bout de leurs peines et s'inquiètent de la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin.





