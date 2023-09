Taux : une détente qui rend le bilan hebdo moins indigeste information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 19:01

(CercleFinance.com) - La publication des dépenses/revenus des ménages et du très attendu indice 'PCE' aux Etats Unis devait constituer le 'point d'orgue de la FED' mais loin de constituer un 'market mover' ces statistique se soldent par un 'non-événement'.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans - qui avait fusé hier jusque vers 4,70% en séance pour établir un nouveau plus haut depuis 2007 - se détend de -4Pts pour revenir sous le palier des 4,60%, à 4,562%... mais en hausse de +12Pts sur la semaine écoulée.



les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,4% le mois dernier par rapport au précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression assez conforme aux attentes (la hausse des budgets carburants représente l'essentiel de cet écart), pour des revenus en croissance eux aussi de 0,4%.

Mais surtout, l'indice d'inflation des prix 'PCE' s'est établi à 3,5% en rythme annuel pour août, en c'est compensé par une contraction du 'PCE Core' (excluant les produits alimentaires et l'énergie) qui recule de 4,3% à 3,9% d'un mois sur l'autre.



La 'bonne surprise' du jour avait euphorisé les marchés dès le début de la matinée : les premiers chiffres des prix à la consommation en zone Euro (estimation rapide d'Eurostat) pour le mois de septembre sont bien meilleurs que prévu.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 4,3% en septembre 2023, en baisse sensible par rapport à 5,2% en août.

L'inflation en Europe n'a cessé de se replier au cours des dix derniers mois: après avoir atteint un pic à 10,6% en octobre 2022, elle n'était que de 5,2% au mois d'août.

Ces chiffres ont été très bien accueillis et les taux se détendent très nettement, de -12,5Pts sur les Bunds à 2,863% et nos OAT effacent -13,5Pts à 3,4050% (+12,5Pts sur la semaine), les BTP italiens se détendent de -14Pts à 4,7800% (mais +190Pts par rapport au Bund allemand contre 165Pts début septembre, soit +25Pts car le déficit 2023 est révisé de 4,5% à 5,3%).



Mais le récent rebond des prix du pétrole est venu rappeler aux investisseurs que la composante de l'énergie était très erratique, et donc susceptible d'entraîner de fortes variations d'un mois sur l'autre.



A noter outre-Manche les -10Pts de base sur les 'Guilts' qui sont conformes à la détente survenue sur le continent... mais la hausse s'établit à +25Pts en hebdo.