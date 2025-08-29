Taux : un peu de lourdeur ce 29/08, nos OAT affichent près de +10Pts en hebdo information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 18:52









(Zonebourse.com) - La semaine s'achève sur une légère dégradation des marchés obligataires : rien de bien spectaculaire et on le doit certainement à des 'stats' américaines parfaitement conformes aux attentes.

Pas de mauvaise surprise comme vendredi dernier avec le 'PPI': les pressions inflationnistes observées côté coûts de production n'auraient donc pas encore contaminé les prix à la consommation mais la réalité, c'est que l'inflation se renforce et que la tendance semble solidement établie.



Le 'pas pire que prévu' rassure, mais pour combien de temps ?



Il va falloir affronter une réalité qui compromet les anticipations de reprise du cycle des assouplissements monétaires : pour l'heure, la baisse de 25Pts du 17 septembre rassemble 48% des suffrages, une seconde baisse fin octobre n'obtient que 44%.



L'indice des prix 'core' PCE aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, ressort donc conforme aux attentes : inflation globale à +2,6% (+0,2 sur juin), inflation core à +2,9% (+0,3% sur juin), dépenses des ménages à +0,5% et revenus à +0,4%... comme prévu.

C'est donc un non-événement qui laisse les T-Bond US de marbre à 4,217% sur le '10 ans' (+1Pt)... mais attention car le '30 ans' se tend de +4Pts vers 4,913%, et cette lourdeur persistante des maturités longues prouve que le tableau n'est aussi idéal que Wall Street semble le penser.



Le dernier chiffre du jour et du mois d'août s'avérait décevant : le moral des ménages américains s'est dégradé de -3,5Pts en août, à en croire l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort en définitive à 58,2 pour le mois qui s'achève, à comparer à 61,7 en juillet.



Cette dégradation s'avère même plus sensible qu'estimé initialement, puisque l'indice était paru à 58,6 en estimation préliminaire il y a deux semaines, estimation dont les économistes anticipaient globalement une confirmation.

La baisse d'un mois sur l'autre reflète avant tout une perception dégradée des conditions économiques actuelles (sous-indice en chute de 6,3 points à 61,7), et dans une moindre mesure des attentes des consommateurs (-1,8 point à 55,9).

Aujourd'hui, c'est Lisa Cook, gouverneur de la FED, qui faisait l'actualité, avec son audition par la justice suite aux accusation de mensonges et malversations de l'administration Trump: jmais une telle pression n'avait été mise sur un membre de la FED en 111 ans.



Dans la soirée d'hier, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a néanmoins réaffirmé qu'une baisse de 25 points de base restait le scénario le plus probable à l'issue de la réunion du 17 septembres, mais s'est également dit prêt à soutenir un geste plus fort si le rapport sur l'emploi pour le mois d'août, attendu le 5 septembre, devait révéler un net affaiblissement du marché du travail.



En Europe, le principal chiffre n'a pas surpris les marchés : le nombre de chômeurs remonte à 3 millions outre-Rhin, sur fond d'économie stagnante.

Cela ne va pas bien côté croissance mais l'Allemagne n'est pas handicapée par un climat d'incertitude politique comme c'est désormais le cas pour la France.

Les investisseurs redoutent que le vote de confiance, convoqué par François Bayrou, n'entraîne la démission de son gouvernement, ce qui déboucherait sur une nouvelle impasse budgétaire, un regain de défiance envers la dette française et, in fine, une dégradation par les grandes agences de notation.



Ces craintes d'une détérioration de la situation économique et financière dans l'Hexagone ont provoqué un creusement du 'spread' OAT/Bund de +15Pts en 48H, puis l'écart s'est un peu réduit, vers 78Pts.

L'impact de l'instabilité politique française, un scénario déjà observé à la fin de l'an dernier, pourrait ne pas peser durablement sur nos marchés de taux.



'Le marché intègre déjà une forte prime de risque: les OAT sont bon marché par rapport à leurs fondamentaux et tiennent déjà compte d'éventuelles dégradations de la note souveraine', souligne George Saravelos, responsable de la recherche sur les devises chez Deutsche Bank.



'En cas de chute du gouvernement, les alternatives (nouveau Premier ministre ou élections menant encore à un parlement fragmenté) ne seraient pas forcément pires que la situation actuelle', fait-il valoir.



'Au final, malgré le bruit politique, la France fonctionne de facto avec une coalition qui a réussi à faire passer un budget 2025 strict et à tenir ses engagements de rigueur', conclut le stratège de Deutsche Bank.



Sur le marché obligataire, le rendement des OAT s'établit à 3,5130% (+3Pts et +9,5Pts en 'hebdo') tandis que celui des Bunds se retend de +2Pts vers 2,718% les BTP italiens affichent également +3Pts à 3,601%, soit un 'spread' inchangé de +9Pts par rapport à nos OAT.



Enfin, les 'Gilts' continuent de se dégrader, mais de façon marginale avec +1Pt à 4,7140% : sur la semaine écoulée, ce n'est pas brillant avec +2,6Pts, et le '30 ans' bat tous ses records autour de 5,600%.





