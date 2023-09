Taux : timide embellie, sur espoir discours FED plus colombe information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 18:49

(CercleFinance.com) - Fin d'un long suspens concernant le 'pivot' vers 20H ?



Le FOMC (comité stratégique de l'autorité centrale américaine) devrait choisir de laisser ses taux d'intérêt inchangés (99% de probabilité) et il subsiste des interrogations sur ses intentions en matière de trajectoire des taux dans les prochains mois.

Les journalistes ne manqueront pas de questionner Jerome Powell sur l'agenda de la FED et il peut choisir de se montrer précis ou de rester dans le vague... tout en laissant une possibilité de nouveau tour de vois début novembre.

Se montrera t'il 'faucon' ou 'colombe' ?

Wall Street et les bourses européennes ont choisi 'colombe', les T-Bonds US ne tranchent pas la question : avec une détente de -4Pts, le '10 ans' s'épargne juste le risque d'effacer le record des 4,35% et de fuser vers 4,50%.



Autre élément susceptible d'influencer la FED, l'OCDE a fait état hier de perspectives 'peu encourageantes' pour l'économie mondiale (revue à la baisse de -0,2% par rapport au calcul initial, vers 2,8% contre +3%).



Cette séance du 20 septembre coup d'arrêt dans la hausse des rendements des emprunts d'Etat en Europe: le '10 ans' allemand avait atteint un plus haut historique depuis 2008 hier.



Le rendement du Bund se détend de -3Pts vers 2,73% et nos OAT affichent aussi -3Pts à 3,237%, les BTP italiens effacent -7Pts à 4,448%... on respire un peu mieux.



Cela fait 10 jours que la marge de sécurité s'amenuisait sur l'obligataire, jusqu'à devenir nulle cette semaine et les spécialistes estiment qu'il va falloir une bonne surprise pour qu'un dérapage des taux n'entraîne pas les marchés dans un épisode de stress, avec des rendements américains qui pourraient fuser vers le cap des 5% sur le '5 ans' (4,47%) ou le '30 ans' (4,40% contre 4,428% mardi).