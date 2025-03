Taux : timide embellie en zone E, 'Gilts'UK en zone de crise information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le 'chiffre du jour', c'était le PIB US (révisé) et comme il est ressorti conforme au consensus (le chômage est inchangé), le '10 ans' qui était en repli avant la publication n'a pas rebondi : il affiche +3,5Pts à 4,3710%, ça ne bouge pas en revanche sur le '2 ans' (à 4,008%).

Les marché obligataires européens, privés de repère (agenda macro désert) ont longtemps fait du 'sur-place', avant de connaitre une embellie de -2Pts à 3,464% sur les OAT et -1,5Pts les Bunds (à 2,775%).

Les BTP italiens effacent également -1,5Pt à 3,881%, le '10 ans' portugais affiche le même écart à 3,274% (soit 20Pts de 'spread' positif par rapport à nos OAT : le Portugal affiche un excédent budgétaire, aux antipodes de la France).

Pour terminer avec l'Europe, les 'Gilts' s'enfoncent dans la crise avec +6,5Pts à 4,85%, le pire score depuis le 14 janvier dernier : les 4,900% du 13 janvier ne sont plus très loin.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, ne parvient pas à rassurer avec son plan d'économie (coupes budgétaires)... et inquiète la 'City' avec sa division par 2 de l'objectif de croissance 2025, de +2 à +1%.



Les investisseurs ont peu réagi à la révision à la hausse du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, de +2,3% à +2,4% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024.

Le Département du Commerce confirme le ralentissement par rapport au taux de 3,1% observé au troisième trimestre.

Les T-Bonds poursuivent leur dégradation avec +3,3Pts à 4,3700%, ça ne bouge qu'à la marge sur le '2 ans' (4,01 contre 4,000%).

Les marché obligataires font du 'sur-place' avec -0,5Pt sur les OAT et les Bunds (3,4800 et 2,785% respectivement).

Cette croissance du PIB est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de consommation et des dépenses publiques, partiellement contrebalancées par une baisse de l'investissement. Les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont diminué.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont enregistré une baisse symbolique lors de la semaine au 22 mars, à 224.000 contre 225.000 (révisé) la semaine précédente, annonce jeudi le Département du Travail.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée être davantage représentative des tendances de fond sur le marché de l'emploi, s'est établie à 224.000 contre 228.750 (révisé de 227.000) la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est quant à lui élevé à 1,856 million lors de la semaine au 15 mai, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles, contre 1,881 million la semaine précédente (révisé de 1,892 million).



La question, encore et toujours, reste de savoir si la crispation des relations commerciales est de nature à avoir des répercussions négatives sur l'économie mondiale... et le PIB américain par contrecoup.



D'après les calculs des stratèges de Citi, une hausse moyenne de 10% à 15% des droits de douane américains, qu'ils considèrent comme le scénario le plus probable, pénaliserait d'environ 5% les bénéfices des sociétés US.



L'impact serait moins prononcé en Europe, précisent-ils, avec un effet négatif au niveau des résultats estimé à 1% ou 2% en cas de l'instauration des surtaxes douanières de 10%.







