Taux : timide embellie avant 'minutes' FED, l'Europe stagne information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 17:48









(CercleFinance.com) - Quoi que dise Trump, les indices boursiers poursuivent sur leur trajectoire ascendante et les marchés obligataires restent sevrés de 'flux', ce qui pousse les rendements à la hausse.

En l'absence de 'stats' majeures ce mercredi (les stocks des grossistes sont jugés sans grand intérêt), la thématique 'guerre commerciale' domine sans partage, il y aura juste une parenthèse avec la publication à 20H des 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



En attendant, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend légèrement vers 4,375% (-4pts), tandis qu'en Europe, le 10 ans allemand reste stable vers 2,635% (-0,7Pt), ainsi que nos OAT à 3,3600%, les BTP italiens effacent -1Pt à 3,551%.



Fidèle à sa rhétorique protectionniste, le président américain a menacé hier d'imposer une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques importés et de 50% sur le cuivre étranger.



En dépit des quelques accords commerciaux conclus avec le Royaume-Uni, le Vietnam ou la Chine, de nombreux partenaires économiques ne sont toujours pas parvenus à trouver un 'deal' avec les Etats-Unis, Europe en tête.



'Cette trêve n'a rien réglé', déplore Fidel Martin, le président d'Exoé. 'Elle n'a pas pacifié les échanges internationaux', souligne le patron de la table de négociation réservée aux gestionnaires d'actifs.



Face au flou continuant l'évolution des droits de douane, les investisseurs craignent de nouveau que les tensions sur le commerce aient un impact négatif sur l'activité et donc sur les résultats des entreprises.



L'impact des surtaxes douanières et l'incertitude qui en découle risquent par ailleurs de se répercuter sur les indicateurs économiques et sur la trajectoire de la politique monétaire en relaçant potentiellement l'inflation.















Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.