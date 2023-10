Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: timide embellie avant FED, taux Japon +5Pts à 0,946% information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 18:41









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires bénéficient de quelques achats techniques (fin de mois calendaire) tandis qu'un optimisme prudent prévaut à la veille de la réunion de la FED.



Le rendement du Bund allemand à dix ans se détend de -2Pts vers 2,8060%, une tendance que l'on retrouve sur nos OAT à 3,4250% (-2Pts).

Ecart comparable sur les BTP italiens avec -2,3Pts à 4,725%.



Les US T-Bonds sont indécis avec un rendement à dix ans autour de 4,862% (-1,5Pt), loin du pic de plus de 5% établi la semaine passée.



La matinée a été marquée par la publication du PIB français : il est ressortie à +0,1% au 3e trimestre, après +0,6% le trimestre précédent, selon les données CVS en volume (1ère estimation de l'Insee).



Par ailleurs, toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 4% sur un an en octobre 2023, en décélération sensible donc, après un taux de +4,9% observé en septembre.



Cette baisse du taux d'inflation annuel serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés, alors que les prix des services accéléreraient légèrement.



Les marchés US se montrent un peu attentistes l'Atlantique : les T-Bonds sont indécis avec un rendement à dix ans autour de 4,8600% (-1,7Pt), loin du pic de plus de 5% établi la semaine passée alors que la réunion de la Réserve fédérale débutait aujourd'hui.

Elle pourrait fournir quelques motifs d'espoir concernant le début d'un cheminement vers un 'pivot' dans sa politique monétaire.



'Nous sommes convaincus que le processus de hausse des taux est désormais arrivé à son terme (...) et que nous arrivons désormais sur une période de stabilité pendant plusieurs mois', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



De son côté, la Banque du Japon (BoJ) a officialisé mardi un nouvel assouplissement du contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans, désormais autorisés à évoluer au-delà du plafond de 1%.

Le '10 ans' japonais grimpe de +5Pts vers 0,945%, au plus haut depuis 10 ans.



Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.