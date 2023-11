Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : timide consolidation, indice 'Conf'Board' pessimiste information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 19:03









(CercleFinance.com) - Les marchés entament la semaine sur une note marginalement négative une semaine qui sera tronquée par la fête américaine de Thanksgiving, avec un pont de 4 jours englobant le 'black friday'.



Après la forte détente des taux des 3 semaines précédentes (-50Pts de base sur les T-Bonds US) le moment semble peu propice à la poursuite du rallye haussier... mais cela ne bascule pas encore dans la consolidation.



Les T-Bonds à 10 ans se tendent légèrement de +2,5Pts au-delà de 4,468% alors que les indicateurs avancés du Conference Board, censés préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, ont poursuivi leur baisse en octobre de 0,8% vers 103,9.

Le Conference Board dit y voir la perspective d'une 'courte' récession sur le court terme du fait de l'inflation élevée, d'une remontée des taux d'intérêt et de la contraction des dépenses des consommateurs.

A en croire l'organisation professionnelle, le PIB des Etats-Unis ne devrait ainsi croître que de 0,8% en 2024.



Wall Street découvrira mercredi les commandes de biens durables et c'est à peu près tout pour les jours qui viennent.



En Europe, on découvrira les chiffres des indices PMI jeudi, lesquels devraient confirmer la contraction de l'activité sur le Vieux Continent.



Sur l'obligataire, les écarts constatés en Europe ont été insignifiants avec +1,5Pts de base sur nos OAT et sur les Bunds à 3,17% et 2,6130% respectivement.

Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +7Pts à 4,175% alors que Rishi Sunak assure qu'il 'ne commettra pas les erreurs de Liz Truss pour tenter de relancer le pays'.







