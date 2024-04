Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : tensions et pires niveaux observés depuis novembre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 19:14









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les banques centrales sont muettes, notamment la FED à 1 semaine du communiqué final du FOMC des 30 avril et 1er mai mais les marchés se comportent comme si les prochaines annonces devaient confirmer que les premières baisses de taux vont être repoussées au début de l'automne.



Les marchés obligataires avaient commencé à décrocher dès le début de la matinée, on ne peut donc même pas invoquer 'les chiffres du jour', les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont juste agi comme facteur aggravant.



Le '10 ans' US affiche un rendement en hausse de +5,5Pts à 4,655%, le '30 ans' a testé les 4,80% (record annuel du 14 avril égalé) pour s'établir à 4,785% ce soir.



La tension des taux s'est exacerbée à New York après la publication des commandes de biens durables, ressorties en progression de 2,6% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,7% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,4%).



Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont grimpé de 7,7% d'un mois sur l'autre, les commandes ne se sont accrues que de 0,2% en mars.



En Europe, la journée avait mal commencé et elle ne se termine pas mieux : les Bunds flambent de +8,2Pts vers 2,588% (après une ouverture à 2,5300%, nos OAT de +9Pts vers 3,0900% (pire score depuis le 27 novembre 2023), les BTP italiens de +13,6Pts vers 3,951%.

Pas de rapport évident avec l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci est remonté de 87,9 en mars à 89,4 en avril, ressortant donc au-dessus des 89 attendus par Capital Economics, avec des progressions à la fois pour les sous-indices des anticipations et des conditions actuelles.

Les Bunds ont franchi le cap des 2,55% vers 11H et se sont dégradés jusqu'à 16H30 (2,594%) avant de se stabiliser jusqu'à 19H vers 2,585%.



Une telle évolution -sans catalyseur majeur- trahit les inquiétudes relatives au réveil de l'inflation ni l'incertitude concernant de futures baisses de taux par la FED et la BCE.



Outre-Manche, les 'Gilts' limitent la casse : ils en avaient terminé mardi vers 4,2700%, ils ont vu leur rendement fuser jusque vers 4,40% (pire score depuis le 29/10/2023) avant de se calmer un peu vers 4,375%... cela fait quand même +10,5% de plus et le zénith des 4,55% du 22/10/2023 se rapproche à grand pas.









