Taux: tendance positive ce matin, alourdissement après 15H30

(CercleFinance.com) - Toute petite séance question volumes sur le marché obligataire européen, fermeture de la bourse de Londres oblige (early may banking Holliday).

La semaine avait bien commencé, les acheteurs avaient pris la main dès les 1ers échanges, prolongeant le mouvement de détente de jeudi puis surtout vendredi dernier... mais les beaux gains initiaux n'ont pas tenu la distance et c'est beaucoup plus mitigé ce soir.

C'est plutôt positif en Europe avec -3,5Pts de rendement sur les OAT et les BUNDS (à 2,985% et 2,475% respectivement), -3Pts sur les BTP italiens à 3,805%... mais c'est assez éloigné des -6 à -7Pts de la matinée.



Les T-Bonds se sont retournés dans l'après-midi et d'une détente de -3Pts vers 14h30 les voici affichant +1Pt de base à 4,508%, le '2 ans affiche +1,6Pt à 4,8220%.

Il y avait pourtant matière à se rassurer sur l'inflation puisque le Brent lâche pratiquement -1% et recule sous 83$, soit -10% depuis le 14 avril dernier.

En Europe, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des diminutions de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE en février.



Au rang des rares indicateurs US figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.





