Taux : temporisation après une semaine douloureuse à +20Pts

(CercleFinance.com) - Un petit rebond technique s'amorce sur le bons du résor US ce vendredi après une entame de semaine en mode 'sell-off' malgré un contexte géopolitique parmi les plus délétères depuis le 11 septembre 2001 (selon Jamie FDimon, le PDG de JP-Morgan).

Comme en témoigne l'annonce dans la matinée de l'interception de projectiles lancés depuis le Yémen par un navire de guerre de la marine américaine pourrait provoquer une remontée de l'aversion au risque.



Et c'est encore un weekend de 'tous les dangers' qui se profile: Wall Street n'a pas complètemen basculé en mode 'risk-off' mais le moment d'aller cherche plus de sécurité sur les dettes d'état es surement très proche.



Aux US comme en Europe, on observe les niveaux de taux les plus défavorables depuis 16/17 ans.

Les investisseurs ont été douchés hier par les propos tenus par Jerom Powell devant l'Economic Club de New York : il souligné que l'activité économique demeurait solide et que la trajectoire vers les 2% d'inflation n'était toujours pas solidement établie, ce qui pourrait justifier un nouveau tour de vis monétaire.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui ne cesse de monter depuis six mois, a atteint hier un nouveau pic de 16 ans, à 5,001% : une légère détente se dessine en ce vendredi (-5Pts à 4,938%) qui bénéficie également à nos OAT qui effacent -3,5Pts à 3,513% et aux Bunds (-3,6Pts à 2,890%)... mais la semaine s'achève sur une tension de +20Pts.



Pas d'embellie outre-Manche pour les Gilts qui affichent +0,5Pts à 4,7250, tout près du pire score de 4,75% du milieu de l'été dernier: la semaine se solde par une flambée de +35Pts de base !





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.