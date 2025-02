Taux: T-Bonds s'alignent sur l'UE, 'spread OAT/Bund' à 66Pts information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 19:10









(CercleFinance.com) - Séance calme sur les marchés de taux après une séance de lundi placée sous le signe d'un arbitrage des bons du Trésor en faveur des actions (il n'y avait de 'stats' ni de 'market movers' lundi).



Les rendements se stabilisent alors que la journée a été marquée par 2 chiffres macro qui ont déjoué les pronostics, aux US comme en Allemagne.



Les OAT et les Bunds restent inchangés ce mardi après une séance volatile ce lundi, à 3,1580% et 2,4960% respectivement (soit +0,5Pt pour le Bund).

Le 'spread' se contracte de nouveau et se réduit à moins de 66,5Pts de base: une normalisation autour de 50 se profile t'elle ?

Plus au sud, les Bonos rajoutent +0,7Pts à 3,150%... soit moins de 1Pt par rapport à nos OAT.

Les BTP italiens se sont dégradés à la marge (+0,5Pt) vers 3,552%.



Les perspectives sont le front géopolitique restent incertaines : en effet l'Europe envisage de continuer de soutenir Kiev militaire et envisage de doubler ses dépenses d'armement, voir d'envoyer des troupes au sol.

E.Macron et K.Starmer défendent ce projet, les autres européens se montrent réticents... mais tous s'accordent pour maintenir les sanctions contre



La bonne surprise du jour provient de l'indice ZEW du 'sentiment économique' en l'Allemagne : il effectue un bond considérable (+11,3) et dépasse largement attentes dans l'enquête de février : à 26, il ressort supérieur de 15,7 points à sa valeur du mois précédent et signe sa plus forte augmentation des 2 dernières années.



'Cette montée d'optimisme est probablement due à l'espoir d'un nouveau gouvernement allemand capable d'agir. De plus, on peut s'attendre à ce que la consommation privée s'accélère au cours des six prochains mois', explique Achim Wambach.



'Et la récente décision de la BCE de réduire les taux d'intérêt en réponse à la faiblesse de l'activité économique au sein de la zone euro a probablement contribué à l'amélioration des perspectives pour le secteur de la construction', poursuit le président du ZEW.



Les évaluations de la situation économique actuelle en Allemagne se sont également améliorées, bien que plus légèrement : l'indice correspondant a augmenté de 1,9 point pour s'établir désormais à -88,5.





Les investisseurs US ont peu réagi à la publication à 14h30 de l'indice 'Empire State' de la Fed de New York (les T-Bonds se tendent de +6Pts, c'est donc un alignement sur les bons du Trésor européens sur 48H, après la journée de congé de lundi).



L'activité manufacturière a légèrement augmenté dans l'État de New York en février, selon l'indice calculé par la Fed locale, qui a grimpé de 18 points pour ressortir en terrain légèrement positif, à +5,7.



Les nouvelles commandes et les livraisons ont augmenté modérément, mais les niveaux d'emploi ont diminué. Les prix des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide en près de deux ans, et les hausses des prix de vente se sont aussi accélérées de façon notable.



Enfin, Outre-Manche, le calvaire se poursuit pour les détenteurs de 'Gilts' qui voient leur rendement se tendre de +5Pts supplémentaires à 4,612%.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.