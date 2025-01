Taux: stagnent avant communiqué FED, PIB allemand revu à0,3% information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 18:35









(CercleFinance.com) - Les banques centrales sont au centre des preoccupations et vont le demeurer jusqu'à ce jeudi midi, voir 14H30 et la conférence de presse de Christine Lagarde.



Mais en l'absence d'éléments nouveaux -et de chiffres 'macro' ce mercredi, les marchés obligataires sont apparus comme largement figés, les variations en Europe étant quasi nulles ce soir.

Nos OAT terminent inchangées à 3,315% et les Bunds rajoutent 0,6Pt à 2,5790% (le gouvernement allemand revoit à la baisse la croissance germanique à +0,3% seulement en 2025), soit un 'spread' OAT/Bund de +73,5Pts, inchangé.

Plus au Sud, les Bonos espagnols et les BTP italiens apparaissent tout aussi immobiles à 3,175 et 3,655% respectivement: les Bonos n'ont pas réagi à la hausse du PIB espagnol de +2,7% vers 3,2% au 4ème trimestre.



Pour un peu plus de volatilité, il faut se tourner du côté des 'Gilts' britanniques qui rajoutent +5Pts à 4,6615%.



Les T-Bonds US font également du 'sur-place' avec 0,5Pt d'écart en plus sur le '10 ans' à 4,554% et le '30 ans' à 4,795%.



En toute logique, la Fed devrait conclure sa première réunion de l'année par une pause dans sa politique d'assouplissement et un 'statu quo' sur ses taux.

Le marché estime ainsi à plus de 97% la probabilité d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels, d'après le baromètre FedWatch de CME Group.



'La question centrale pour les membres du FOMC est de savoir si ce 'temps d'arrêt' doit se prolonger en une 'inaction' plus prolongée au vu de la résistance du marché de l'emploi et des à-coups rencontrés dans le processus de désinflation', explique Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Critiquée de façon ouverte par Donald Trump, la Fed devrait faire d'une certaine prudence ce soir et réitérer son approche dite 'dépendante des données', sans s'engager sur le calendrier des futures baisses de taux.



Confrontée à une croissance en berne dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) devrait, pour sa part, opter pour une nouvelle réduction de ses taux directeurs demain, comme lors de ses trois précédentes réunions.



Au-delà de l'abaissement du coût du crédit, les investisseurs espèrent surtout que Christine Lagarde fournira des indications sur la trajectoire à venir des taux et sur son impact positif au niveau de la conjoncture.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.