Taux : stabilisation dans l'UE, Gilts UK sous pression politique
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 18:29
Au chapitre des statistiques, à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis (NFP), les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en hausse de 10 000, à 200 000 contre 205 000 attendues, après 190 000 la semaine précédente, un niveau tout proche des plus bas historiques, dans une fourchette de 185 000 à 190 000.
La productivité a également dépassé les attentes au premier trimestre, en hausse de 0,8% contre 0,7% attendu, après une progression de 1,6% au trimestre précédent.
Le coût unitaire du travail a, lui, augmenté de 2,3%, contre un consensus de 2,6%, après 4,6% au trimestre précédent.
Les T-Bonds se retendent de 2 points vers 4,375%, le "30 ans" de 1,5 point à 4,957%, même écart pour le "2 ans" à 3,888%.
Outre-Manche, les "Gilts" remontent vers 4,9640% ( 2 points), alors que la capacité de Keir Starmer à se maintenir comme premier ministre est de nouveau en question, avec un vote ce jeudi qui pourrait voir les "populistes" souverainistes créer un véritable séisme politique, avec un basculement du bipartisme vers le tripartisme. D'après les sondages, le Labour devrait se retrouver en minorité.
L'incertitude politique est devenue un phénomène récurrent depuis le très court mandat de Liz Truss, victime de la sanction des marchés obligataires, et non des urnes. Mais la problématique de la dette ne cesse de constituer un casse-tête et le franchissement des 5% marquerait le retour d'une période chaotique pour le Royaume-Uni.
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