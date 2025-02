Taux: soulagement sur hausse des prix mais courbe US inversé information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 19:31









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds américains alignent une 7ème semaine de crue consécutive, depuis le test des 4,80% du 13 janvier.

Les détenteurs de bons du Trésor ont pu se rassurer au sujet de l'inflation avec la publication ce 25 février du très attendu indice 'PCE' aux Etats-Unis et de l'ICP en Allemagne.



La hausse des prix ressort en bas de la fourchette du consensus et ces chiffres ne sont susceptibles de perturber la trajectoire de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique.

C'est une bonne nouvelle pour Christine Lagarde et ses collègues à moins d'une semaine de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Outre-Atlantique, l'inflation PCE, l'indicateur favori de la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, ressort à +2,5% comme prévu (après 2,6% en décembre).

Hors alimentation et énergie, le 'taux Core' a ralenti de 0,3 point à +2,6% d'un mois sur l'autre (là encore, c'est conforme aux prévisions).



Le rendement des Treasuries à dix ans s'est détendu progressivement à partir de 14H30 (réaction positive très timide au début) et il ressort ce soir à peine supérieur à 4,2300% (-3,5Pts), soit -20Pts sur la semaine écoulée, qui devient ainsi la meilleure de l'année et même depuis début septembre.

Le rendement du '2 ans' retombe de -8Pts, sous le seuil symbolique des 4,00% (vers 3,995%)



Mais le tableau n'est pas totalement positif car les '10 ans' évolue toujours bien en-dessous de celui du papier à trois mois qui n'a pas bougé pas de la semaine (il reste figé vers 4,31%).

L'inversion s'est creusée plus nettement encore en cette fin de mois de février, un phénomène potentiellement annonciateur d'une amorce de récession d'ici la fin de l'année.



Il y a avait aussi un autre chiffre jugé crucial dans un contexte de questionnement sur la croissance : les dépenses de consommation des ménages américains ont diminué de 0,2% (c'est une surprise) en janvier par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, tandis que les revenus sont en augmentation de 0,9% d'un mois sur l'autre (c'est également assez éloigné des attentes de +0,6%).



C'était la journée de l'inflation également en Europe, en France et en Allemagne.



L'indice des prix à la consommation (IPC) outre-Rhin devrait s'établit à +2,3% en taux annualisé en février, inchangé par rapport à janvier, selon l'estimation préliminaire de Destatis.



En France, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois fait état d'une hausse de 0,8% des prix à la consommation en février, après +1,7% en janvier.

Pour la première fois depuis février 2021, le glissement annuel serait ainsi en deçà de 1%.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient de 0,5% en volume sur un mois en janvier, après une augmentation de 0,7% en décembre 2024, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



Sur les marchés obligataires, la détente reste de mise, mais elle reste beaucoup plus modeste qu'aux Etats Unis : le rendement Bunds à 10 ans se détend de -2,5Pts vers 2,389% et celui de nos OAT françaises reste quasi stable à 3,136% (-0,6Pt).

Les BTP italiens restent également très calmes : -1Pt de base à 3,478%.



L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française remonte à plus de 74 points de base.



Outre-manche, les 'Gilts' parviennent à se stabiliser autour de 4,54% (soit -4Pts sur la semaine écoulée).







