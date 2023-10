Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : si le PIB US à +4,9% étonne, le 'PCE Core' a rassuré information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires terminent sur une note positive, effaçant toute ou partie des pertes de la veille, mais sans valider le scénario d'une 'recovery' après le sell-off de la mi-octobre.



Les rendements s'étaient d'ailleurs retendus à proximité de leurs pires niveaux de la décennie mercredi, dans l'attente de chiffres très robustes du côté de la croissance américaine.

La hausse de +4,9% du PIB a pulvérisé les attentes les plus optimistes, mais cela n'entraine pas de poussée de fièvre des T-Bonds vers 5% (contre 4,96% la veille).

Ils se détendent même dans des proportions surprenantes avec -7,4Pts vers 4,883%.

La croissance du PIB des Etats-Unis 'affole les compteurs' pour le 3ème trimestre 2023 avec une progression qui ressort à près de +5% en rythme annualisé (contre 3,8 à 4% anticipé par la communauté financière après +2,1% en définitif au 2éme trimestre).



Le Département du Commerce qui a calculé le PIB précise que le 'boom' apparent reflète le gonflement des stocks, la consommation demeurant très vigoureuse, bien aidée par le creusement de 600Mds$ du déficit au 3ème trimestre (forte hausse des dépenses fédérales).



Autre variable très surveillée, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 2,9%, après 2,5% au deuxième trimestre.

Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 2,4%, contre une hausse de 3,7% précédemment.

C'est probablement la composante 'inflation' qui a retenu l'attention des investisseurs : la décrue se poursuit et le mouvement semble pérenne.



Autre 'bonne surprise', les commandes de biens durables ont augmenté plus que prévu en septembre selon le Département du Commerce aux Etats-Unis, après 2 mois de repli consécutif, témoignant du dynamisme des dépenses des entreprises.



Ces commandes ont rebondi de 4,7% le mois dernier (contre +1,5% attendu), après un repli de 0,1% en août et une chute de 5,6% en juillet, a annoncé jeudi le Département du Commerce.



Les commandes de biens durables hors aéronautique, considérées comme un bon indicateur des projets d'investissements des entreprises, ont augmenté de 0,5%, contre un consensus de 0,3%.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté de 10.000 la semaine du 16 octobre, ressortant ainsi à 210 000 contre 200 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 198 000 initialement annoncés), selon le Département du Travail.



En Europe, nos OAT se détendent de -4Pts de base à 3,48%, les Bunds effacent -3,5Pts à 2,852%, les BTP italiens -5Pts à 4,8670% alors que la BCE a sans surprise annoncé une 'pause' dans la hausse des taux (n'excluant pas de les relever au besoin, en fonction des prochains chiffres à paraître cet automne... mais cela relève de l'argument rhétorique, le marché pense qu'elle n'en fera rien: le cycle de hausse des taux est terminé).



Christine Lagarde indique que des signaux de faiblesse de l'économie se succèdent mais qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager une détente de taux.







