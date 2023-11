Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : semaine d'anthologie pour les T-Bonds grâce à Powell information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 19:25









(CercleFinance.com) - Spectaculaire redressement des marchés obligataires en 3 séances suite aux inflexions 'dovish' du discours de Jerome Powell !



C'est la meilleure de l'année avec une détente qui s'impose comme le contrepied -ou l'exact symétrique- du dernier segment haussier du 12 au 23 octobre.

Pour les T-Bonds, le '10 ans' en termine -13Pts vers 4,545% (soit -40Pts par rapport à vendredi dernier) et un plancher a même été inscrit à 4,4810%, soit -54Pts par rapport au zénith annuel.

Le '30 ans' rechute de -7Pts sous 4,74% contre 5,05% le 31 octobre et a inscrit un plus bas de 4,685%.



L'écart le plus spectaculaire revient au '2 ans' qui efface d'un coup -17Pts à 4,83% et inscrit sa meilleure clôture depuis le 9 août, tout s'accélérant avec l'enfoncement du palier des 4,93% à 13H30: la détente fut très soudaine et d'une amplitude de -15Pts en 1/4 d'heure.



Elle a coïncidé à la seconde près avec la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis: l'économie américaine n'a généré que 150.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, selon le Département du Travail, un nombre inférieur aux attentes du marché (180.000).

'Des gains d'emplois ont été enregistrés dans la santé, l'administration et l'assistance sociale, alors que l'emploi a diminué dans le secteur manufacturier en raison des grèves', explique le Département du Travail.



Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,9% de la population active et le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,7%; le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,1%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 227.000 à 165.000 pour août et de 336.000 à 297.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -101.000 pour ces deux mois.



Les intervenants ont ensuite découvert l'indice ISM des services, lui aussi très inférieur aux attentes : il a reculé à 51,8, après être ressorti à 53,6 en septembre, alors que les économistes s'attendaient à un repli plus limité vers 53.



La composante des nouvelles commandes s'est améliorée à 55,5 contre 51,8 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a baissé à 50,2 après 53,4 en septembre.

La composante mesurant l'activité a quant à elle diminué à 54,1 contre 58,8 le mois d'avant.

La dynamique haussière des rendements est bien en train de s'inverser à la baisse sur les T-Bonds alors que le 'pivot' de la FED est maintenant anticipé dès juin 2024 et non plus septembre 2024.



Le retournement a été un peu moins radical en Europe mais il constitue également un 'tournant' : -7Pts pour nos OAT à 3,244% (-21Pts en hebdo) et -6Pts pour les Bunds à 2,652% (-18Pts en hebdo)... et les BTP italiens font encore plus fort avec -13Pts à 4,448%, soit un rare trou d'air -36Pts en hebdo (le 'spread' avec le Bund rechute à moins de 180Pts).



La seule fausse note du jour provient des 'gilts' britanniques qui se retendent de +4pts à 4,3320% au lendemain du statu quo sur les taux de la BoE.



Sur le front des statistiques, mais en Europe, la production française baisse de nouveau en septembre 2023 dans l'industrie manufacturière (‑0,4% après ‑0,3% en août) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,5% après ‑0,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



En particulier, la production se replie dans les matériels de transport (‑4,3%, dont -5,8% dans l'automobile), les industries agroalimentaires (‑1,4%), ainsi que les industries extractives, énergie, eau (‑0,8%) et les biens d'équipement (‑0,5%).









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.