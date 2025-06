Taux : séance sans relief, timide rebond du '10 ans' US information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Ce lundi de Pentecôte n'a pas dérogé à la tradition : volumes quasi inexistants sur les marchés de taux, suite à l'absence de nombreux intervenants et surtout de 'market movers' après une fin de semaine chargée.

Notamment avec le NFP (+139.000 jobs) qui prête le flanc à pas mal d'interprétations (beaucoup de licenciements en mai qui ne se reflètent pas dans les statistiques officielles), mais les opérateurs ont voulu y voir un signe de robustesse, qui douche un peu les espoirs de baisse de taux avant l'automne.



L'ouverture de Wall Street apporte une timide embellie après le plongeon de de vendredi : les T-Bonds ont vu leur rendement bondir de +10 à +11Pts sur les maturités longues, ce qui a effacé en quelques tous les gains des 4 ou 5 séances précédentes.

Le '10 ans' se détend un peu ce soir (-2,6Pt vers 4,487%), le '30 ans' reste figé vers 4,964%, le '2 ans' efface -3,31Pts vers 4,01%.

En Europe, nos OAT et les Bunds se dégradent de +0,5Pt à +0,8Pt respectivement 3,24% et 2,572%.



Le '10 ans' ibérique ('bonos') imite nos OAT avec +0,5Pt vers 3,147% alors que le gouvernement espagnol abaisse ses prévisions de croissance de +2,7% à +2,4%, citant les incertitudes commerciales... mais cette 'attente' reste bien supérieure à la moyenne européenne.



La semaine qui débute sera relativement peu chargée en statistiques, l'attention des investisseurs se portera surtout sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, attendus mercredi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.