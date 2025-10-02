Taux : séance sans relief, faute de 'stats' US (1er effet 'shutdown')
De plus, ADP a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture, soit un différentiel de plus 120.000 jobs manquants sur 2 mois par rapport aux prévisions du marché.
Et le shutdown a par exemple empêché la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi, il risque d'en être de meme pour le 'NFP' demain... donc la semaine pourrait s'achever en roue libre sur les T-Bonds.
Cela semble déjà être le cas sur les émissions en Euro avec des OAT complètement à l'arrêt vers 3,5200%, des Bunds qui effacent 0,5Pt à 2,693%.
Meilleure performance du jour pour les 'Gilts' britanniques qui effacent -2Pts vers 2,695%... alors que l'activité économique a continué de décliner cet été, partant d'un taux de +0,3% au 2ème trimestre après +0,7% au 1er.
En Europe, les chiffres du chômage dans la zone euro ont été publiés ce matin.
En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.
L'or recule de -0,4% ce jeudi, le pétrole ne refait pas surface et le baril de Brent chute de -1,5% pour un nouveau plancher de 64,5$, le WTI replonge sous les 61$ (-1,4% vers 60,9$ sur le NYMEX, au plus bas depuis le 1er juin).
