Taux : séance sans grands enjeux, volatilité éteinte partout information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 19:27









(CercleFinance.com) - Peu de 'market movers', peu de 'stats', peu de volatilité.

Contrairement aux 2 précédents lundi, pas de coup de stress, ni de 'douche froide' sur les indices boursiers, ni en Europe, ni à Wall Street, donc pas de vague de 'risk-off' à l'horizon, d'où une grande stabilité des marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique ce 10 février.



Globalement ne semble pouvoir assombrir l'humeur des investisseurs : ils digèrent l'annonce de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium de 25%, renforçant les craintes de guerre commerciale entre Washington et ses principaux alliés (JN.Barrot a confirmé que l France riposterait de façon symétrique).



Les économistes s'inquiètent de ses éventuelles répercussions sur l'économie : 'Il est (...) probable que ces mesures protectionnistes se prolongent, ce qui accroît les risques au niveau de l'inflation et de la croissance', prévenait ce matin Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Le patron de la Réserve fédérale devrait de son côté faire preuve de prudence en attendant d'en savoir davantage sur l'impact inflationniste des projets mis en oeuvre par la nouvelle administration.



Rien de neuf sous le soleil et les US T-Bonds à 10 ans terminent inchangés à 4,486%, le '30 ans' rajoute +1Pt à 4,7020%.



Côté Europe, peu de mouvement également : le Bund à '10 ans' efface -1,6Pts vers 2,2630% et nos OAT -1,3Pt à 3,0830% (-2Pts), les BTP italiens -2,5Pts vers 4,4500%.



Sur le Forex, l'euro recule de -0,2%, de 1,033$ vers 1,0310%.

A Londres, le baril de Brent s'échange à 75,4$ (+1%)... mais le 'fait du jour' reste ce nouveau record de l'once d'or à 2.910$, l'argent restant une fois de plus en retrait avec seulement +0,4% à 32,6$ (à 8% des ses sommets de fin octobre alors que l'or se situe 4% au-delà).



Outre-Manche, les 'Gilts', toujours à la traine, rajoutent +3Pts à 4,5080%.





