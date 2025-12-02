Taux : séance sans grand relief, débâcle enrayée au Japon
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 17:50
La ,lourdeur prédomine sur le T-Bonds avant la déferlante d'indicateurs qui se profile Outre-Atlantique d'ici à la fin de la semaine (rapport ADP sur l'emploi privé, ISM des services, indice PCE mesurant l'inflation, etc.).
Les T-Bond a '10 ans' se dégradent encore un peu à 4,100% (+0,3Pt), le '30 ans' de +0,7Pts (à 4,75%).
En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre, qui déjouent un peu les pronostics : 'les prix ont accéléré à +2,2% en novembre, après 2,1% en octobre.
L'inflation sous-jacente qui exclut les prix volatils est quant à elle restée stable à 2,4%, mais elle ne recule pas, malgré la baisse du fioul et des carburants.
Pas de quoi s'inquiéter rappellent les analystes d'Oddo BHF. : 'Selon les données nationales déjà parues (Allemagne : 2,6%, France : 0,8%, Italie : 1,1%, Espagne : 3,1%), l'inflation moyenne en zone euro est restée tout près de la cible de 2%.
'Jusqu'au milieu de 2026, le profil pourrait être un peu chahuté à cause des effets de base dans le secteur de l'énergie', ajoute le bureau d'études.
Avec une inflation annuelle qui apparaît désormais solidement ancrée autour de son niveau cible de 2%, il n'est pas dit que ces chiffres soient suffisants pour amener la Banque centrale européenne (BCE) à sortir de sa position attentiste, avec des taux d'intérêt qui semblent actuellement aussi bien convenir aux faucons qu'aux colombes.
Au vu de la croissance modérée qui caractérise actuellement la région, certains observateurs estiment cependant qu'il n'est pas totalement impossible que l'institution de Francfort assouplisse ses taux en décembre, puis en février prochain.
Le taux de chômage dans la zone euro - lui aussi publié à 11h00 - ressort stable d'un mois sur l'autre à 6,4% mais en hausse de 0,1% par rapport aux 6,3%.
d'octobre 2024.
Outre-Manche, les 'Gilts' se sont légèrement détendus vers 4,473%, soit -1Pt symbolique.
