Chine: l'inflation au plus haut depuis trois ans

Un drapeau chinois flotte à Pékin, le 4 mars 2026 ( AFP / Pedro PARDO )

L'indice des prix à la consommation, mesure clé de l'inflation, a augmenté en Chine de 1,3% sur un an en février, a indiqué lundi le Bureau national des statistiques (BNS).

C'est la hausse la plus forte depuis janvier 2023 (2,1%), soit plus de trois ans. Le mois de février correspond aux congés du Nouvel an lunaire sur lesquels les autorités comptaient pour stimuler la consommation.

La Chine est soumise depuis quelques années à des pressions déflationnistes causées par une faible demande intérieure, des excédents de production, une grave crise de l'immobilier et un chômage élevé chez les jeunes. Les producteurs se livrent une guerre des prix agressive pour favoriser les achats et réduire les stocks excédentaires.

Le chiffre de 1,3% de hausse est supérieur aux prévisions d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur 0,9%. C'est aussi le cinquième mois consécutif d'augmentation de l'indice.

Zichuan Huang, économiste chez Capital Economics, nuance cependant cette embellie.

Cette dernière est causée par "des facteurs temporaires tels que l'atténuation de la déflation pétrolière et la volatilité des prix des produits alimentaires et du tourisme autour du Nouvel an", écrit-elle dans une note.

"Les tensions au Moyen-Orient continueront d'alimenter l'inflation tant que les prix mondiaux de l'énergie resteront élevés", dit-elle. Néanmoins, les résultats "décevants" selon elle du grand évènement politique dit des Deux Sessions actuellement en cours à Pékin, en ce qui concerne la demande intérieure, "devraient freiner toute accélération de l'inflation dès que les tensions s'apaiseront", prévient-elle.

L'économie chinoise cherche à renouer avec le dynamisme d'avant le début de la pandémie de Covid-19 en 2019-2020. Elle fait face, malgré la vitalité de ses exportations et un excédent commercial record de près de 1.200 milliards de dollars en 2025, à de sérieux déséquilibres structurels et aux pressions commerciales américaines.

Le gouvernement a annoncé la semaine passée viser une augmentation de la croissance de 4,5 à 5% en 2026, l'objectif le plus modeste énoncé depuis 1991.

Stimuler la demande intérieure et réduire la dépendance aux exportations est l'un des enjeux annoncés par le gouvernement et mentionnés dans le Plan quinquennal 2026-2030 actuellement examiné par des milliers de représentants du régime réunis à Pékin pour les "Deux Sessions".

Le gouvernement s'est fixé à cette occasion un objectif d'inflation de 2% en 2026.

Les autorités ont pris ces derniers mois des mesures pour stimuler les dépenses des ménages, dont un programme de subventions pour les produits électroniques, l'électroménager ou encore les meubles.

Elles comptaient sur l'effet d'entraînement du Nouvel an, une période au cours de laquelle les Chinois consomment et voyagent davantage.

Les congés ont atteint une durée officielle exceptionnelle de neuf jours. Les autorités avaient annoncé préalablement de nouvelles dispositions pour inciter les ménages à dépenser, sous la forme de bons d'achat par exemple.