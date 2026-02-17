 Aller au contenu principal
Taux : séance peu volatile mais un biais positif s'impose
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:02

Les transactions ont retrouvé leur rythme de croisière sur les marchés obligataires après une séance de lundi inconsistante en Europe du fait de la clôture des échanges à Wall Street, Toronto, Chine/Corée/Taïwan (et autres places asiatiques).
La semaine débute sur une note positive à New York avec un "10 ans" qui se détend marginalement de -0,5Pt de base à 4,070%, le "30 ans" efface -1,7Pt à 4,682%... mais le T-Note "2 ans" se dégrade de 2,5Pts à 3,435%.

Au niveau des statistiques US, l'indice "Empire State" de l'activité manufacturière dans la région de New York s'est modestement contracté de -0,6Pt (c'est insignifiant pour ce baromètre d'ordinaire très volatile), de 7,7 vers 7,1 points, validant le consensus qui visait 7Pts.

L'indice NAHB du marché immobilier ressort en repli de -1Pt à 36 en février, déjouant un consensus de 38, ce qui semble confirmer un "coup de moins bien" dans ce secteur, avec un montant d'annulation record de pré-réservations pour des achats de logements neufs.

En Europe, l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs en zone euro a déçu les attentes avec une repli inattendu de 40,8 en janvier à 39,4 en février là où les analystes attendaient 45,7.

Nos OAT effacent -2,5Pts vers 3,318%, les Bunds -1,6Pt vers 2,740% -2,4Pts sur le BTP italien à 3,352%.
Le "spread" OAT/Bund retombe à 57,5Pts... ce qui reste proche de la norme historique d'avant dissolution de mai 2024.
La meilleure performance du jour est à mettre au crédit de "Gilts" britanniques avec -2,7Pts vers 4,3760%... mais cela reste proche de la moyenne continentale.

Le réflexe "risk-off" lié au facteur géopolitique s'estompe un peu : selon des déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Téhéran et Washington ont avancé dans leur pourparlers.
Les deux pays se seraient entendus sur des "principes directeurs" lors de leur deuxième session, même si du travail reste encore à accomplir avant de parvenir à un accord.

