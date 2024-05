Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : sans tendance à l'issue d'une semaine bien négative information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - Séance sans grand relief sur l'obligataire avec une demi-journée légèrement dans le rouge, puis une demi-journée légèrement plus positive... les écarts demeurant dans les 2 cas non signiicatifs.



Les Bunds ont re-testé les 2,60% avant de se détendre de -1Pt vers 2,59%, nos OAT qui avaient testé 3,10% vers 15H effacent ce soir -1,5Pt vers 3,070% (soit +7Pts en hebdo), les BTP italiens affichent -1Pt vers 3,89%.



Cette tension découle du flux d'actualités de la semaine, qui ne fait que renforcer le sentiment que l'inflation reste un problème pour l'économie américaine et la FED.

En Europe, la hausse des indices PMI attestant de la reprise économique pourrait également amener plus d'inflation via les salaires et les prix à l'import (guerre des taxes entre l'UE + les US puis la Chine).





Les T-Bonds se stabilisent vers 4,475% pour le '10 ans' et 4,934% pour le '2 ans' malgré de nouveaux chiffres US 'robustes' : les commandes de biens durables ont progressé de 0,7% en avril aux Etats-Unis (après +0,8% en mars), alors qu'elles étaient attendues en recul de 0,9%. Hors défense et aéronautique, elles ont progressé de 0,3% contre +0,1% attendu, après -0,1% en mars.



Les investisseurs ont découvert à 16H l'indice de confiance des consommateurs du Michigan : il ressort supérieur de 1,7Pt aux attentes en mai, à 69,1... mais en repli notable par rapport aux 77,2 d'avril.

La perspective de taux d'intérêt maintenus au plus haut pour encore plusieurs mois pèsent sur les projets des consommateurs.



Côté Europe,le climat des affaires en France se montre stable en mai par rapport à avril, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee qui se maintient à 99, soit juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Outre-Rhin, la croissance de l'économie allemande a atteint 0,2% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents grâce au dynamisme des exportations et des dépenses d'investissement, montrent des statistiques détaillées publiées vendredi, venant confirmer l'estimation initiale.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' continuent de se dégrader -mais à la marge- en testant leur pire score hebdomadaire, soit 4,305% : cela représente +15Pts sur la semaine écoulée, et +25Pts depuis le 16 mai au matin.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.