Taux : quelques prises de profits avant BCE et parution PMI information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:49









(CercleFinance.com) - Séance de transition, peu d'initiatives, calendrier 'macro' clairsemé (voir inexistant en Europe) à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), prévue demain.



Pas de grands enjeux car les taux vont être maintenus inchangés alors que l'inflation s'est assagie autour de l'objectif des 2%.

Les observateurs espèrent cependant que la BCE ouvrira la porte à une, voire deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année, condition indispensable pour que la trajectoire haussière à l'oeuvre cette année sur les places boursières européennes se confirme.

Le discours de sa présidente Christine Lagarde pourrait contenir des éléments concernant les risques commerciaux et la récente envolée de l'euro.



Après une nette détente en début de semaine, le Bund se retend de +1,5Pts à 2,6030%, nos OAT de +0,7Pts à 3,271%, les BTP italiens restent quasi stables vers 3,462%.

Après un mercredi un peu soporifique, l'actualité sera chargée demain avec le FOMC de la BCE et la publication des indices PMI mesurant l'activité sur le Vieux Continent, avec l'espoir qu'ils confirment l'optimisme naissant sur un redémarrage de la croissance.



Outre-Atlantique, on observe également une absence globale de catalyseurs : les T-Bonds consolident après 2 séances de forte progression avec +4,5Pts sur le '10 ans' à 4,3810%, le '30 ans' rajoute +4,2Pts à 4,9460%.



Enfin, les 'Gilts' UK n'échappent pas non plus à la lourdeur générale avec +5,3Pts de base vers 4,6350%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.