Taux : portes de saloon depuis 24H, nette détente avec baril

(CercleFinance.com) - Après une brusque correction survenue la veille (avec des tension de +10Pts de base en moyenne en Europe), une nette détente se matérialise se mardi (mouvement 'portes de saloon'), en dépit d'un agenda économique très dégarni (peu de 'stats').

Le T-Bonds US se détendent de -9ts vers 4,566%, des écarts identiques s'observent en Europe (après une dégradation de +10 à +11Pts la veille):

les Bunds se détendent de -8,5Pts vers 2,6570% et nos OAT de -9Pts vers 3,2500%.

La raison de cette détebte semble résider dans le plongeon du prix du pétrole : le prix du prix du Brent décroche de -4% vers 81,75$, le 'WTI' chute d'autant vers 77,8$.



Voilà qui change significativement les projections formulées après le début du conflit Israël/Hamas: le 'Brent' se retrouve au plus bas depuis le 27 juillet dernier (niveau testé également mi-juillet, mais comme résistance), plus de 2 mois avant les tensions au Proche-Orient.



Les T-Bonds ont peu (voir pas) réagi au déficit commercial des Etats-Unis, lequel s'est creusé à -61,5Mds$ au mois de septembre (contre 58,7Mds$ au mois d'août, révisé d'une estimation initiale de 58,3 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce creusement de 4,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 2,7% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 322,7%ds$, surpassant donc une hausse de 2,2% de leurs exportations, à 261,1Mds$.



Les 'Gilts' britanniques se détendent de -8Pts vers 4,586%, des écarts identiques s'observent en Europe après une dégradation de +10 à +11Pts la veille.

Les Bunds se détendent aussi mais de seulement 5,5Pts vers 4,323%, ce qui démontre la méfiance inspirée par la dette UK.





