Taux : petite embellie, inflation au Japon bien accueillie information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 18:54

(CercleFinance.com) - Cette séance de vendredi a été calme et plutôt positive sur les marchés de taux, en l'absence de chiffres macro de 1er plan.

L'agenda était très clairsemé et le principal indicateur était connu dès le début de la matinée : l'inflation au Japon s'établit à 3,3% et ce score est non seulement conforme aux attentes mais légèrement inférieur au consensus des économistes.

Dès 9H, le rendement du '10 ans' nippon a dévissé de 0,48 vers 0,405% pour terminer la journée à 0,4380%.



La semaine se termine bien en Europe avec une nette détente sur l'obligataire, de -4,5Pts sur nos OAT (3,9650%) et le Bunds (2,435%)... même écart sur les BTP italiens vers 4,065%.

Outre-Manche, les Gilts s'inscrivent une nouvelle fois à contrecourant avec +3,4Pts à 4,313%.

La semaine s'achève également en roue libre aux Etats Unis avec des T-Bonds qui s'améliorent de 2,5Pts à 3,828%: une semaine pour rien ou presque, aucune tendance ne s'est imposée : la dérive latérale se poursuit en attendant une hausse de 25Pts mercredi prochain (dans les cours) et des indications sur la façon dont la FED prend en compte la nette décrue de l'inflation.

Mais le principal problème, c'est un programme d'émission obligataire massif (T-Notes et T-Bonds) prévu jusqu'à Noël: non seulement c'est le plus lourd de l'histoire des Etats Unis, mais les recettes fiscales sont également en baisse de -7% depuis le début de l'année, ce qui aggrave la situation pour les prochains trimestre (2024 s'annonce compliqué, le coût de la dette dépassera nettement 1.000Mds$ si le loyer de l'argent ne rebaisse pas rapidement).