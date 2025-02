Taux : pertes de la veille effacées, sauf sur les 'Gilts' UK information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - C'est la journée où toutes les classes d'actifs baignent dans une douce euphorie (indices boursiers en Italie, Espagne, Pays Bas, Norvège) ou dans une euphorie débridée : +2,5% en Grèce, +2,1% en Allemagne et +2% en Autriche, +1,9% en Suisse, +1,7% en Suède et en Pologne, +1,5% à Paris.

Et l'obligataire n'a nullement souffert de cette vague de 'risk-on' puisque les rendements se détendent sensiblement.

Aux Etats Unis, le '10 ans' efface les +10Pts observés la veille suite à la publication d'un 'CPI' plus inflationniste que prévu.

Le '30 ans' US efface également les +8Pts de la veille à 4,755%, le '2 ans' efface -5Pts à 4,315%.

La possibilité d'une fin de la guerre en Ukraine, timidement évoquée par les observateurs, prend du relief avec les dernières déclarations de Donald Trump qui assurait mercredi soir entrevoir un possible 'cessez-le-feu' suite à un entretien par téléphone avec ses homologues russe et ukrainien.



Le président américain a fait savoir que Washington et Moscou prévoyaient d'entamer immédiatement des négociations allant dans ce sens, envisageant même une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine en Arabie saoudite.

Mais les sanctions contre la Russie (16 'trains de sanctions' depuis mars 2022) seront-elles levées et par les Etats Unis (elles avantagent beaucoup les producteurs de GNL américains) et l'Europe (dont le ton envers Moscou demeure très vindicatif et agressif) ?



Au-delà des facteurs géopolitiques, les statistiques économiques continuent de confirmer le retour des pressions inflationnistes de part et d'autre de l'Atlantique.

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,4% en janvier par rapport au mois précédent, et de 0,3% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est maintenue à 3,5% le mois dernier en données brutes, mais a ralenti (-0,1 point à 3,4%) hors alimentation, énergie et services commerciaux, ce qui reste bien supérieur au seuil des 3%, et cela ne va pas s'arranger en février ni au mois de mars.



Le secteur de l'emploi demeure 'robuste', cela se confirme avec les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont diminué plus fortement que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis : le Département du Travail constate un recul de -7.000 à 213.000 en données CVS (le consensus tablait sur 217.000 inscriptions).

La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 1000 pour s'établir à 216.000.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a quant à lui diminué de 36.000 à 1,85 million lors de la semaine au 1er février, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles.



C'est cohérent avec le NFP publié par le Département du Travail vendredi dernier avec un chômage est retombé à 4%, après 4,1% le mois précédent.



En Europe, la détente des taux était également au rendez-vous avec -8,5Pts sur nos OAT à 3,1100% et -6Pts sur les Bunds à 2,42% : du coup, le 'spread' se contracte à moins de 70Pts pour la 1ère fois depuis le 10 juin 2024.



Plus au Sud, les BTP italiens effacent -7,5Pts à 3,4900% et les Bonos espagnols -7Pts à 3,0750% (3,5Pts de 'prime' seulement face à nos OAT).



Enfin, c'est de nouveau très décevant pour les 'Gilts' britanniques, encalminés autour de 4,54% et qui ne connaissent aucune embellie, à contrecourant de tous les 'comparables' en ce 13 février.











