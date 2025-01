Taux : pas de nouveaux chiffres mais les rendements grimpent information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 18:49









(CercleFinance.com) - Pas de 'stats' aujourd'hui (pas de 'NFP', pas d'ISM) mais la hausse des taux US se poursuit: les T-Bonds US à '10 ans' (+1Pt) culminent vers 4,785%, le '30 ans' (+1,5Pt) oscille entre 4,9700 et 4,975% (un score de 4,9900% a été inscrit en fin d'après-midi), et le '2 ans' apparaît enfin stabilisé vers 4,3950%.



Wall Street s'apprête à vivre une semaine décisive, non plus du fait des chiffres attendus mais des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds de l'économie américaine à partir de ce mercredi 15 janvier.



Les grandes banques américaines seront à l'honneur pour cette première semaine de la saison des résultats, avec les publications de Citi, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo prévues après demain, puis celles de Bank of America et Morgan Stanley jeudi.



Les commentaires de ces établissements financiers de premier plan vont offrir aux investisseurs une lecture intéressante concernant l'état actuel de la conjoncture, de la consommation et des perspectives économiques à attendre aux Etats-Unis.

Si les chiffres trahissent un essoufflement de leur activité (c'est le cas sur le crédit revolving avec une chute des volumes demandés), ce serait paradoxalement une bonne nouvelle dans le climat actuel de tension des rendements : les marchés ne tablent plus que sur 1 assouplissement monétaire en 2024, 2 au maximum d'ici 2025.



La tension des taux n'affecte pas que les T-Bonds : c'est pire en Europe avec des écarts de +3,5Pts sur nos OAT vers 3,458%, de +1,6Pt sur les Bunds à 2,5840% (le 'spread' OAT/Bund se retend vers +87,5Pts) et +5Pts sur les BTP italiens vers 3,826%.



Mais une fois de plus, c'est devenu une sorte d'habitude, les 'Gilts' britanniques font pire que les dettes continentales avec un rendement de 4,945% (+4,5Pts) qui reste ancré près des 5,000%.





