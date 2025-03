Taux: OAT à 3,23%, nette détente sur T-BondsUS avec VIX à 25 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 19:02









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens vont devoir évaluer quel sera l'impact d'un accroissement de la dette dans la perspective d'une forte hausse des dépenses militaires en Europe (Ursula von der Leyen propose une enveloppe de 150MdsE pour le réarmement de l'Europe, disponible immédiatement, puis un plan de réarmement de 800MdsE, ce qui suppose de laisser filer les déficits via une 'dérogation' aux règles sur les déficits excessifs).



L'autre grande question porte sur l'impact inflationniste -et récessif- des 'tarifs' douaniers punitifs infligé au Canada, Mexique, Chine annoncés par Trump lundi soir.



Certains stratèges, estiment que les tarifs' vont avoir un effet boomerang sur l'économie US, où les signaux de ralentissement se multiplient.

En Europe, les données 'macro' sont plus encourageantes : 'L'inflation continue de ralentir à 2,4% sur un an en zone euro tandis que le secteur manufacturier français se redresse fortement', rappelle Christopher Dembick.



Le taux de chômage est resté inchangé à 6,2% dans la zone euro au mois de janvier, conformément aux attentes, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat.

Ceci explique le regain de tension sur le rendement des Bunds allemands : le '10 ans' a dépassé hier le seuil de 2,5% pour la première depuis février 2024, nos OAT se dégradant de +1Pt vers 2,2300% ce mardi, les BTP affichant le même écart à 3,5700%.

Inversement, la décrue des taux s'accélère outre-Atlantique avec des T-Bonds se détendant de -2Pts vers 4,1600% (signe précurseur de récession), après -8Pts la veille.

A noter que le 'VIX' (+11%) franchit le cap des 25 et affiche +68% en 6 séances, ce qui peut expliquer un réflexe 'risk-off' au profit des T-Bonds.



Les marchés vont désormais se tourner vers les rendez-vous importants qui se profilent au cours des prochaines jours, de la réunion de la BCE jeudi en passant par les très attendues statistiques de l'emploi américain (NFP), attendues vendredi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.