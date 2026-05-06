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Taux : nouveau vent d'euphorie venu d'Axios/Maison Blanche
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 18:29

Axios, un des relais de communication privilégiés de la Maison-Blanche affirme que Washington serait sur le point de conclure un accord avec l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus approfondies. Après déjà une demi-douzaine d'annonces du même type par Washington, Axios indique qu'il s'agit de "l'accord le plus proche d'être conclu depuis le début du conflit".


Mais l'Iran exige une levée des sanctions, le déblocage des fonds gelés, le paiement d'un droit de passage (destiné à financer les réparations de guerre') avant d'autoriser une reprise du trafic à Ormuz... autant de conditions qui seront jugées inacceptable par les pays occidentaux dont les approvisionnements transitent par Ormuz.
Fidèle à lui-même, Donald Trump n'a pourtant pas tardé à dégainer son clavier pour ajouter une petite touche de dramaturgie et de pression dont il a le secret : "Faute d'accord, des bombardements commenceront, et ils seront, malheureusement, d'une intensité bien supérieure à celle des conflits précédents. Merci de votre attention".

Mais avec des gains de 3% sur le CAC40, des records en cascade sur le Nasdaq (qui a atteint 28.500), le S&P500 à 7.350, il est clair que les marchés sont repassés en mode euphorie et optimisme maximal : les craintes inflationnistes sont enterrées et cela occasionne une spectaculaire détente des taux US avec un "10 ans " qui efface -6,5Pts à 4,353%, le "30 ans" retranche -4,2Pts à 4,9400%, le "2 ans" est le plus réactif avec -6,5Pts à 3,873%.

La vague d'euphorie a également dopé les émissions en euro avec -7Pts sur les Bunds à 3,000%, -8Pts sur nos OAT à 3,622%... et -14Pts sur les BTP à 3,734%.
Les "Gilts" ressortent partiellement de la zone rouge vif avec -10,8Pts vers 4,9400%.

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