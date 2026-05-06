Taux : nouveau vent d'euphorie venu d'Axios/Maison Blanche
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 18:29
Mais l'Iran exige une levée des sanctions, le déblocage des fonds gelés, le paiement d'un droit de passage (destiné à financer les réparations de guerre') avant d'autoriser une reprise du trafic à Ormuz... autant de conditions qui seront jugées inacceptable par les pays occidentaux dont les approvisionnements transitent par Ormuz.
Fidèle à lui-même, Donald Trump n'a pourtant pas tardé à dégainer son clavier pour ajouter une petite touche de dramaturgie et de pression dont il a le secret : "Faute d'accord, des bombardements commenceront, et ils seront, malheureusement, d'une intensité bien supérieure à celle des conflits précédents. Merci de votre attention".
Mais avec des gains de 3% sur le CAC40, des records en cascade sur le Nasdaq (qui a atteint 28.500), le S&P500 à 7.350, il est clair que les marchés sont repassés en mode euphorie et optimisme maximal : les craintes inflationnistes sont enterrées et cela occasionne une spectaculaire détente des taux US avec un "10 ans " qui efface -6,5Pts à 4,353%, le "30 ans" retranche -4,2Pts à 4,9400%, le "2 ans" est le plus réactif avec -6,5Pts à 3,873%.
La vague d'euphorie a également dopé les émissions en euro avec -7Pts sur les Bunds à 3,000%, -8Pts sur nos OAT à 3,622%... et -14Pts sur les BTP à 3,734%.
Les "Gilts" ressortent partiellement de la zone rouge vif avec -10,8Pts vers 4,9400%.
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