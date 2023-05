Taux: nette tension ce matin, J.Powell rassure tout le monde information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 17:54

(CercleFinance.com) - La séance avait plutôt mal commencé, avec des OAT se dégradant vers 3,08%, des Bunds à 2,50%, des T-Bonds à 2,73%... et des 'Gilts' à 4,09% (+120Pts en 2 mois).



Des records en terme de rendement qui semblaient répondre aux record absolus sur les actions : l'appétit pour le risque est de retour et cela plombe logiquement les actifs plus 'sécuritaires'.

La fièvre se calme un peu ce soir avec des rendements affichant des écarts beaucoup plus modestes (de zéro à +2Pts contre +8 à +10Pts ce matin).



Nos OAT reviennent à l'équilibre à 3,00%, les Bunds décalent de +1Pt à 2,425%, les BTP italiens se détendent de -5Pts à 4,255%... et les T-Bonds se contentent de +1,5Pts à 3,67% alors que l'hypothèse d'une 11 hausse de taux vers 5,25/5,50% se délité en quelques heures, ne rassemblant plus que 25% des suffrages (contre 35/40% ce matin).



Jerome Powell déclare que si l'inflation reste supérieure aux objectifs de la FED, les conditions de crédit se sont tellement durcies que cela devrait contribuer à calmer la demande (celle des entreprises... et les particuliers ont également beaucoup plus de mal à emprunter).

Cela signifie que la FED pourrait ne pas avoir à relever une dernière fois les taux... mais anticiper 3 baisses de 5,25% vers 4,50% d'ici fin 2023 semble très prématuré (mais pas pour le marché).



La crainte d'u 'shutdown' s'éloigne également : 'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait ainsi Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérit-on chez Deutsche Bank ce matin.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'actualité 'macro' était particulièrement peu chargée en cette séance dite 'des trois sorcières' (et lendemain du jeudi de l'Ascension).

Seule statistique notable en Europe, l'indice des prix à la production industrielle en Allemagne a augmenté de 4,1% en avril en comparaison annuelle, marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la hausse de 6,7% observée en mars.