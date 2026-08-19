Taux : nette détente des T-Bonds, pas de réaction sur Bund et OAT

Manifestement, il y avait urgence à stopper l'envolée des taux longs et notamment du "30 ans" US : le Département du Trésor américain n'a pas attendu 20 heures et la publication des "minutes" de la FED pour faire une annonce qui soulage les T-Bonds US. Il s'agit du doublement de ses rachats de T-Bonds de maturité de 10 à 30 ans (émissions de T-Bills pour financer l'achat des maturités plus longues).

L'impact est double : d'une part le rendement des emprunts d'État américains à "30 ans" qui se traitait encore autour de 5,2850% ce matin a effacé jusqu'à 10 points de base (5,2010% vers 17H45, soit -8,5Pts), le "10 ans" rétrograde de -6Pts vers 4,646%.

Globalement, la situation ne change pas entre les différentes émissions en Euro : non seulement les rendements semblent littéralement figés mais nos OAT restent lanterne rouge (derrière la Grèce, le Portugal, la Slovénie, la Croatie...), le "spread" avec le Bund se contracte de -0,5Pt à 85,5Pts.

La question est maintenant de savoir si l'initiative du Trésor va sauver le Yen, car un gain de 0,7 ou 0,8% vers 158,1 ne fait que le ramener sur ses niveaux du 11 août, malgré des taux longs qui s'étagent entre 2,95% pour le "10 ans" et 4,1% au-delà de "30 ans".