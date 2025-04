Taux : nette détente à 24H des annonces sur tarifs de Trump information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 16:04









(CercleFinance.com) - Plus que 24H de suspens et Donald Trump dévoilera son plan de 'libération' des USA : il listera les nouveaux droits de douane appliqués aux pays imposant des tarifs aux entreprises US et qui présentent un excédent commercial avec le pays.

La prudence l'emporte comme en témoigne la forte détente des taux observée partout ce mardi.

Le mois d'avril démarre fort pour les T-Bonds avec une nette détente de -8Pts vers 4,165% (et 4,1500% au plus bas).

En Europe, les Bunds se detendent de -6Pts à 2,6690%, nos OAT -7Pts à 3,378% et les BTP italiens -9Pts à 3,773%.



Alors que l'optimisme régnait encore sans partage le 19 février, les craintes sur l'évolution de la conjoncture économique ont ressurgi.



A ce titre, les PMI de la zone euro, publiés ce matin, étaient particulièrement attendus.



Passant de 47,6 en février à 48,6 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro (produit par S&P Global) s'est redressé pour un troisième mois consécutif et n'indique qu'une contraction modérée et la plus faible du secteur depuis janvier 2023.



Malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes reçues, les fabricants ont signalé une augmentation de leur activité pour la première fois depuis deux ans et, bien que marginale, la croissance enregistrée en fin de premier trimestre a été la plus forte depuis mai 2022.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est passé de 45,8 en février à 48,5 en mars, témoignant d'une contraction modérée du secteur, la plus faible de l'actuelle période de repli amorcée il y a 26 mois.



Le chiffre de l'inflation en zone euro s'établit à 2,2% en mars 2025, en légère baisse donc par rapport à 2,3% le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans le détail, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé en mars (3,4%, après 3,7% en février), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (2,9%), des biens industriels non énergétiques (0,6%) et de l'énergie (-0,7%).

L'indice ISM manufacturier US attendu cet après-midi devrait, selon le consensus Reuters, traduire un retour en zone de contraction en mars.



La baisse des taux s'avère normalement favorable aux métaux précieux : l'or le confirme avec un nouveau record absolu inscrit à 3.149$, soit une hausse annuelle supérieure à 20%.

L'Euro se replie de -0,3% face au $, vers 1,0785, le pétrole poursuit son rebond avec +0,3% vers 74,9$ à Londres.





