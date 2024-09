Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : nette dégradation en 72H, les OAT et Gilts à la peine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 19:17









(CercleFinance.com) - La semaine se termine assez nettement dans le rouge pour les T-Bonds, OAT, Bunds et autres 'Gilts'.

Le climat d'optimisme sur les taux invoqué par les gérants 'actions' n'est pas du tout partagé par les marchés obligataires, avec des taux qui se retendent -significativement- pour la 3ème séance consécutive.



Les T-Bonds US se dégradent de +3Pts à 3,735% (soit +9Pts en 3 jours), nos OAT se tendent de +3,8Pts à 2,9740% (soit +13Pts en 4 séances), les Bunds rajoutent +1Pts à 2,2020% (+8,5Pts en 4 séances), les BTP affichent +2Pts à 3,577%.

Les 'Gilts' font pire que nos OAT avec +3Pts ce vendredi à 3,931%, soit +17Pts sur la semaine.

Le 'spread' OAT/Bund s'est nettement dégradé (+4Pts cette semaine à +77Pts) alors que la France n'a toujours pas de gouvernement et semble loin d'être en mesure de présenter un projet de budget pour 2025.



Aucune 'stat' ne vient expliquer la tension des taux depuis 3 jours et le paradoxe pourrait se résoudre par le retour du 'risk-on' qui s'exerce au détriment des actifs protégeant du 'risque'.



Les derniers chiffres ont de quoi réjouir les tenants d'un 'atterrissage en douceur' aux Etats-Unis puisqu'ils sont globalement venus confirmer la version des 'goldilocks' (croissance ni trop forte, ni trop faible) actuellement privilégiée par la Fed.



Pas de 'chiffres' aujourd'hui mais un rendez vous avec la BoJ qui s'est bien passé (contrairement au 1er août dernier) : la Banque du Japon (BoJ) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tout en se déclarant satisfaite de l'évolution récente de l'économie.

Un nouveau pic de volatilité a été évité ('krach du carry-trade' il y a 6 semaines).





