Taux : morosité en Europe, les 'Gilts' UK dans la tourmente

(CercleFinance.com) - Après une séance de mercredi très riches en statistiques, lesquelles ont confirmé la vigueur de l'activité aux US (ISM en hausse, chômage au plus bas) et l'effondrement de la demande dans l'industrie allemande (-5,4% des commandes en novembre), ce jeudi est un peu particulier puisque les marchés US sont exceptionnellement clos pour cause de deuil national et de cérémonies en l'honneur de Jimmy Carter (avec cette image de Barack Obama et Donald Trump assis côte à côte dans la cathédrale ou était célébré l'office funéraire et rendus les hommages à l'ex-Président).



Les écarts en Europe ont été forcément limités faute de 'market movers' venus des US ce jeudi... mais la tendance en cours d'après-midi fut à la dégradation.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend +2,2Pt à 2,542% tandis que l'OAT française à même échéance se tend de +3Pts à 3,3900%, donnant un écart de 85 points de base.

Sur le front des statistiques, après un repli de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -1%), la production industrielle allemande a rebondi de 1,5% en novembre (mais les commandes ont fortement baissé, ce n'est pas bon signe pour début 2025), selon les données CVS-CJO de Destatis.



Par ailleurs, la balance du commerce extérieur allemand a affiché un excédent de 19,7 milliards d'euros en novembre, à comparer à un surplus commercial de 13,4 milliards enregistré le mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.

Un coup d'oeil outre-Manche où cela ne s'arrange pas pour les 'Gilts': leur rendement a culminé à 4,9820% et il est fort probable que la Bank of England soit intervenue vers 9H pour empêcher l'inscription d'un score de '5.000%'.

Le rendement reste néanmoins proche de 4,900% ce soir et la situation de crise aiguë perdure: les 'Gilts' sont dans la tourmente, le gouvernement doit trouver des moyens de réduire les déficits, tout en évitant de faire fuir les capitaux étrangers.



Journée blanche côté Etats unis ce jeudi : les 'minutes' de la FED publiées mercredi soir (compte rendu de la réunion des 17/18 décembre) furent 'transparentes' pour Wall Street.

La FED demeure 'data-dependent', rien de neuf : elle confirme que les risques entourant un réveil de l'inflation se sont accrus, justifiant une approche prudente dans les décisions de politique monétaire au cours des prochains trimestres.



A 11 jours de l'investiture de Donald Trump, les inquiétudes restent vives concernant une nouvelle guerre commerciale... dont le Royaume Uni ne sortira pas indemne (ça tombe au pire moment).



D'après CNN, Donald Trump aurait en effet l'intention de déclarer une urgence économique nationale en vue de mettre rapidement en place son projet de 'droits de douane universels' visant à réduire le déficit commercial du pays... avec carte blanche pour agir sans avoir besoin de l'aval du Congrès.







