Taux : modeste dégradation générale, plus marquée au Japon

Les T-Bonds 2036 se tendent de 3Pts à 4,407%, le "30 ans" de 2,8Pts à 4,888%, le "2 ans" de 2Pts à 4,129%. Rappel, le "10 ans" US avait débuté l'année 2026 à 4,15% et se négociait vers 4,23% le 30 juin 2025, alors que la FED était censée réduire le loyer de l'argent vers 3% dans les12 mois suivants.

Les chiffres US du jour n'apportent pas de justification décisive à la tension des taux de ce 30 juin.

L'indice PMI régional de la FED de Chicago (qui recense les commandes des directeurs d'achats) est ressorti à 56,7 ce mois-ci contre 62,7 en mai, un plus haut depuis janvier 2022, alors que les économistes prévoyaient certes un indice en recul mais plutôt autour de 58.

L'indice de confiance des consommateurs, calculé par le Conference Board, s'est stabilisé (91,2 contre 90,6 en mai) : les analystes l'attendaient en hausse plus marquée à 94,4 points, la tradition voulant qu'il soit corrélé aux performances boursières du mois en cours, et elles étaient stratosphériques au moment de l'enquête.

Le rapport JOLTS a fait état d'un nombre d'offres d'emploi légèrement supérieur aux attentes mais guère différent des 7,55 millions du mois précédent. Cet indicateur, particulièrement suivi par la Réserve fédérale, fournit un aperçu de la tension persistante sur le marché du travail américain... mais cette année, le nombre d'embauches est dopé par l'effet "Coupe du Monde".

En Europe, c'est également une journée morose sur l'obligataire, une déception largement éclipsée par le nouveau record absolu de l'Euro-Stoxx50 à 6 327Pts ( 1,5%) qui témoigne que les flux restent orientés vers les actifs "risk on".

Nos OAT se dégradent à la marge, avec 1Pt de base vers 3,654%, les Bunds rajoutent 1,3Pt à 2,916%, les BTP italiens se distinguent une nouvelle fois par une légère détente de -0,6Pt vers 3,590%.

La pire performance revient -comme souvent cette année- aux Gilts britanniques avec 4,5Pts de base vers 4,767% : les marchés craignent que le successeur de Starmer, encore plus "marqué à gauche", n'hésite à prendre des décisions de rétablissement des comptes publics impopulaires.

Enfin, au Japon, malgré des taux qui se tendent de près de 6Pts vers 2,695%, le Yen reste en perdition et chute de -0,45% vers 162,65 face au Dollar, un nouveau plancher de 40 ans... et cela alimente les craintes d'accélération de l'inflation dans l'archipel.

La défense du Yen évoquée par la ministre des finances japonaise reste dans les cartons... et c'est compréhensible vu les enjeux, à savoir vendre des T-Bonds US, alors que leur rendement est déjà au plus haut et rend la charge de la dette difficilement soutenable.