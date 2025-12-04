Taux : maturités longues nippones plutôt recherchées, pas les T-Bonds US
La demande était au rendez-vous alors que les rendements affichés étaient respectivement de 3,45 et 3,75% avant le début des opérations (vers 3H du matin, heure de Paris), les rendements se sont alors détendus à 3,395% (-3Pts de base de moins que la veille sur la référence "30 ans") et 3,703% (-3Pts de base pour le "40 ans").
Mais l'appel d'air vers le "très long terme" a plombé les échéances plus courtes : le "10 ans" s'est tendu de 4,5Pts pour un nouveau record de 18 ans vers 1,941% (pire score depuis juin 2007), le "20 ans" a pris 1,5Pt vers 2,9300%, c'est aussi le pire niveau de l'année.
Aux Etats Unis, les T-Bonds se tendent également, de 4Pts sur le 2035, à 4,10%, le "2 ans" rajoute 3,6Pts à 3,523%... et le "30 ans" prend 3,2Pts à 4,757% (105Pts de plus que le "30 ans" nippon.
Les investisseurs sont moins sereins que la veille : ils pensaient avoir eu la preuve d'un ralentissement marqué du marché du travail (ADP dévoilait hier -32,000 pertes d'emplois en novembre), avec un indice ISM des services solide, contrebalancé par un "PMI" médiocre, 3 chiffres venus plaider en faveur d'une baisse des taux de la Fed dans 6 jours.
Mais ce jeudi, c'est la surprise : le nombre de demandeurs d'indemnité chômage en données hebdo chute vers 191.000 (soit -29.000, niveau le plus bas depuis plus de 3 ans) alors que le consensus tablait sur une légère progression.
Sous 200.000 demandeurs, c'est l'hyper plein emploi aux USA, avec à la clé des tensions sur les salaires si la situation perdure.
Prévue demain, la publication de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, revêtira une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.
Autre élément surprenant, les licenciement ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats Unis selon les données privées du cabinet Challenger.
En zone euro, ce sont les ventes au détail CVS pour les mois d'octobre, attendues à 11h, sont ressorties inchangées, après avoir augmenté de 0,1% le mois précédent, annonce Eurostat.
En glissement annuel, l'indice affiche une progression de 1,5% contre 1,4% attendu, c'est plus de 2 fois inférieur au taux observé aux Etats Unis.
Sur le compartiment obligataire européen, l'OAT à 10 ans se dégrade de 3,3Pts vers 3,524% pour un Bund de même échéance à 2,773% (soit 2,7Pts) un spread de 74 pb ( 1Pt)
Le 10 ans italien (BTP) affiche 3Pts vers 3,473%, soit 5Pts de spread avec nos OAT.
Les "Gilts" britanniques se distinguent avec une légère détente de -1Pt vers 4,428%, à contre courant des autres marchés obligataires occidentaux.
