Taux: marchés en mode 'full risk on', T-Bonds/OAT délaissés information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche continue d'euphoriser Wall Street, qui se rapproche de ses records atteints au mois de décembre.

Avec des investisseurs redevenus depuis 10 jours 'full risk-on', les T-Bonds US exercent peu d'attrait.

Ce n'est étonnant de la voir consolider tandis que le Nasdaq flambe de +1,4%

:le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de +3Pts à 4,604%, le '30 ans' rajoute +1,5Pt à 4,813%.



Si les investisseurs misent beaucoup sur les baisses d'impôts (risque de creusement des déficits) et les mesures de dérégulation promises par le nouveau président, un certain flou continue d'entourer la mise en oeuvre de tarifs douaniers (sensés apporter la contrepartie des allégements fiscaux).



'La clarté, sur ce point, reste assez difficile à appréhender', déplore Michael Brown, stratège chez Pepperstone, tout en soulignant que le pire des scénarios possibles, à savoir l'imposition de droits de douane dits 'universels', semble pour l'instant pouvoir être écarté.



Reste que les 'Trumponomics' et les décisions que prendra le magnat de l'immobilier en matière de politique commerciale seront déterminantes pour l'évolution dans les marchés au cours des mois qui viennent.



La journée fut assez pauvre en données 'macro' en Europe : le compartiment obligataire suit donc son homologue américain dans la consolidation.

Le rendement du Bund allemand à dix ans se retend de 2Pts vers 2,483% tandis que celui de l'OAT de même échéance recule de 0,5 points de base à 3,263%, ce qui fait retomber le 'spread' France/Allemagne sous les 77 points.



Les 'Gilts' britanniques connaissent une mauvais journée avec +9Pts de base vers 4,685%.











