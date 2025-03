Taux : lourdeur malgré un bon 'CPI', spread OAT/Bund à 68Pts information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataire évoluent dans d'étroites limites et le 'CPI' US publié à 13H30 n'a pas constitué un 'market mover', même si le chiffre s'avère un peu meilleur que prévu.



Le 'fait du jour', c'est la forte contraction du 'spread' OAT/Bund à moins de +68Pts (-5Pts), suite à une dégradation du Bund qui refranchit les 2,895/2,900% (+2,8Pts), nos OAT se distinguent avec une détente de -2Pts vers 3,5700%, les BTP italiens effacent -1,5Pts vers 3,943%.

La chute des Bunds est impressionnante depuis le 1er mars : le rendement s'envole symétriquement de +50Pts en 8 séances (2,385/2,895%), égalant ses niveaux de mi-septembre 2023, ou mi-juin 2011 (au plus fort de la crise grecque).

Les 'Gilts' britanniques s'enfoncent encore un peu plus vers 4,785%, leur pire marque depuis le 15 janvier.

Les T-Bonds US se dégradent de +3,8Pts vers 4,3200%, malgré un 'CPI' rassurant : l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,8% en février par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.

Le Département du Travail précise que les prix de l'énergie reculent (-0,2%) mais ceux des produits alimentaires ont grimpé de +2,6%: le taux d'inflation annuel sous-jacent 'Core' est ressorti à 3,1% le mois dernier, là aussi un peu en dessous du consensus.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de janvier et février, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Dans une note publiée hier, les analystes de Goldman Sachs disaient tabler sur une inflation de base de 2,9% en rythme annuel aux Etats-Unis en fin d'année, contre 3% en février.



Les marchés US avaient été soumis mardi à un régime de douche écossaise par Donald Trump, qui avait jeté un froid en début de journée en annonçant un doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier importés du Canada... avant d'y renoncer dans la soirée suite à des échanges avec Ottawa, qui menaçait d'avoir recours à l'arme des coupures de courant vers les Etats-Unis.



'Cela fait six fois en sept jours que la politique commerciale des Etats-Unis vis-à-vis de son voisin du nord connaît des changements', se désespère Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.









