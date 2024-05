Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: lourdeur & contraste saisissant avec indices boursiers information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 19:15









(CercleFinance.com) - C'est une semaine pratiquement pour rien, aussi bien pour les T-Bonds, les Bunds et les OAT qui finissent avec moins de 1Pt de base d'écart d'un vendredi sur l'autre.

Il faut dire que la semaine était quasiment vierge de toute publication de 1er plan ou d'interventions de banquiers centraux (la BoE qui se réunissait jeudi n'a fait office de 'game changer'.

Retour des indicateurs économiques la semaine prochaine et un peu plus de volatilité en perspective sur les marchés de taux.

Les rendements ne se sont ni détendus, ni dégradés cette semaine... mais ce fut un festival de hausses funiculaires sur les indices boursiers qui ont multiplié les records absolus : qu'est-ce que les gérants actions anticipent que les marchés obligataire n'entrevoient pas ?



Les actions sont euphoriques, les bons du Trésor font grise mine : les Bunds (2,52%) et OAT (3,0250%) sont en proie à la lourdeur avec +2Pts de base, les BTP italiens affichent +1,5Pts à 3,863%.

Les gérants 'taux' qui pariaient sur un assouplissement de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain semblent un peu moins sûrs d'eux... et bien moins que les gérants actions.



Outre-Manche, les 'Gilts' rajoutent +4,5Pts vers 4,213%... ce qui na pas empêché le FT-100 d'aligner un 6ème record absolu consécutif et un 12ème record en 14 séances.



Aux Etats Unis, les rendements des bons du Trésor américain à dix ans sont en hausse de +5,7Pts à 4,505% et le '2 ans' se tend de +6Pts vers 4,867%.



Une tension qui semble n'avoir aucun rapport avec l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan.

Le moral des ménages américains est retombé de pratiquement -10Pts en mai, à 67,4 : c'est son plus bas niveau depuis six mois, selon les chiffres préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi (les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué, autour de 76,2).



Dans le détail, la composante des conditions actuelles a reculé à 68,8 contre 79 le mois passé, tandis que celle des anticipations ressort à 66,5 après 76 en avril.











