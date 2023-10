Taux longs américains : la barre des 5% franchie ce lundi

(AOF) - Les taux longs américains ont brièvement franchi la barre des 5% ce lundi, pour la première fois depuis août 2007. Pour expliquer ce nouveau plus haut, les analystes invoquent le refus de la Fed d’exclure un nouveau durcissement de sa politique monétaire, conséquence de la vigueur persistante de l’économie américaine. "L'inflation est encore trop élevée, et quelques mois de bons chiffres ne sont que le début de ce qui serait nécessaire pour renforcer la confiance dans un rapprochement durable de notre objectif » a déclaré le président de la Fed Jerome Powell la semaine dernière.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.