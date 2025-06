Taux : léthargie ou repli marginal, le 'risk-on' pèse encore information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 19:47









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires US sont à l'arrêt complet mais au moins, ils ne reculent pas ce soir (rendement figé à 4,25% sur le '10 ans'), alors qu'à Wall Street, avec un 'risk-on' inaltérable depuis 10 semaines et les habillages de bilans de fin de semestre, c'est un florilège de records absolus sur les indices US, avec 3 doublés 'seance/clôture' en perspective pour le S&P500 qui gagne 0,6% à 6.180, un Nasdaq-100 à 22.600 (4ème record consécutif) et un Nasdaq composite à 20.300.



Les investisseurs semblent rassurés par l'accord commercial qui se dessine entre Washington et Pékin. Interrogé hier soir sur Bloomberg TV, le secrétaire au Commerce états-unien, Howard Lutnick, a en effet fait savoir qu'une trêve commerciale avec la Chine avait été scellée, Pékin s'étant engagé à livrer comme convenu les terres rares cruciales pour l'industrie américaine.



Ces propos laissent espérer la signature d'un accord plus général entre les deux pays, voire d'autres deals avec certains partenaires, alors que le délai accordé par Donald Trump quant à la mise en place de ses nouveaux droits de douane promis lors du 'Liberation Day' doit expirer le 9 juillet.



A cette perspective s'ajoute désormais l'espoir de trois baisses de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin 2025. Cet espoir explique l'embellie observée cette semaine sur les T-Bonds US, avec une détente de -12Pts de base sur la semaine et un meilleur score d'avant weekend depuis le 7 mai.



Les analystes saluent le retour d'un scénario en forme de 'goldilocks' - caractérisé par une croissance et une inflation modérées idéales pour les marchés, alors que les tensions au Proche-Orient sont maintenant retombées.



Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains en mai ne recèlent pas de grosses surprise avec une hausse symbolique de 0,1% des dépenses et un indice des prix 'PCE' -très attendu aujourd'hui- qui stagne à 2,3% (inflation brute) et qui augmente de 2,6% à 2,7% en mai, soit 0,1% de plus que prévu en donnée 'core' (en excluant l'énergie et l'alimentation, après +2,5% en avril).



Il n'a avait pas beaucoup de 'stats' en Europe, et pas de chiffre 'macro' : l'indice du sentiment économique (ESI) a baissé à la fois dans l'UE (-1 point à 94) et dans la zone euro (-0,8 point à 94) en juin par rapport au mois précédent, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



La confiance a reculé surtout dans l'industrie et, dans une moindre mesure, le commerce au détail, tandis qu'elle est restée globalement stable dans les services et parmi les ménages, et qu'elle a continué de se redresser dans la construction.

Sans lien évident avec ces chiffres, le Bund se dégrade légèrement de +2Pts vers 2,585%, l'OAT rajoute +1,7Pt à 3,267%, stagnation complète du BTP italien vers 3,493%.

Les rendements ne se retendent (+3Pts) que sur les Gilts britanniques vers 4,495%, la semaine s'achève sur une timide embellie de -3Pts seulement.











Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.