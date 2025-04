Taux : les T-Bonds US et les émissions en Euro divergent information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 19:38









(CercleFinance.com) - Le rebond des marchés depuis le 7 avril s'est davantage appuyé sur des espoirs de désescalade dans la 'guerre des tarifs' que sur des éléments concrets (les négociations avec la Chine mentionnées jeudi dernier par Trump ont été démenties par Pékin et n'auraient jamais existé).



La Chine pourrait décider dès cette semaine d'assouplir unilatéralement certaines mesures protectionnistes prises en représailles à celles des Etats-Unis (125% sur les imports US), ce qui pourrait confirmer la récente embellie observée sur le front du commerce mondial.

'Si la ligne de communication reste vraisemblablement coupée entre les deux pays (du moins sur les questions commerciales), elle devra être rouverte quand le spectre des pénuries commencera à alarmer les entreprises : les chaînes de logistique ne résisteront pas plus d'un mois à des tarifs réciproques de plus de 100% ou même 245%.





La semaine qui commence sera ponctuée par des chiffres d'activité et surtout vendredi par le 'NFP' (chiffres de l'emploi).



Côté taux, la détente de la semaine dernière avait marqué le pas en matinée mais l'embellie était de retour cet après-midi : le rendement du '10 ans' US efface -4,3Pts vers 4,224%, le '30 ans' -3,7Pts à 4,700%.

En Europe, le Bund se dégrade de +2,7Pts vers 2,5030%, nos OAT de +4Pts vers 3,2370%, les BTP italiens restent quasiment inchangés à 3,0605%.



Outre-Manche, les 'Gilts' ont encore passé une mauvaise journée avec +7Pts à 4,55%, pire performance parmi tous les marchés de taux occidentaux.





