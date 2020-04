Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TAUX-Les rendements italiens montent, Fitch dégrade la note de l'Italie Reuters • 29/04/2020 à 09:38









LONDRES, 29 avril (Reuters) - Les rendements obligataires italiens évoluent en hausse mercredi après la dégradation de la note de crédit de l'Italie par l'agence d'évaluation financière Fitch à un cran seulement au-dessus de la catégorie spéculative ("junk"). Dans une annonce intervenue hors de tout calendrier, Fitch a abaissé mardi soir sa note à 'BBB-', évoquant l'impact de la crise du coronavirus sur l'économie italienne déjà lourdement endettée. Le rendement des emprunts d'Etat italiens à deux ans IT2YT=RR grimpe de sept points de base, à 0,693% et celui à dix ans IT10YT=RR de six points à 1,796%. L'écart de rendement entre les rendements italien et allemand à dix ans se maintient autour de 228 points de base. IT10DE10=RR Vendredi, l'agence Standard and Poor's a maintenu sa note de crédit de l'Italie à BBB. (Yoruk Bahceli, Blandine Hénault pour la version française, édité par Patrick Vignal)

