Taux: les piètres PMI relancent les paris sur action FED/BCE

(CercleFinance.com) - Une vague de 'risk-off' sur les actions et un 'sell-of' sur le pétrole se soldent par une soudaine embellie le marché obligataire (qui venait de se dégrader ces 10 derniers jours, et y compris ce lundi): le rendements des T-Bonds US se détend de -6Pts sur le '10 ans' US à 3,849% et de 6,1Pts sur le '2 ans' à 3,876%.



L'indice ISM manufacturier est ressorti à 47,2 le mois dernier, en hausse de 0,4 point en comparaison des 46,8 enregistrés en juillet (toujours en zone de contraction) alors que les économistes attendaient mieux : un rebond vers 47,5.

Il s'agit du 21ème mois sur 22 marqué par une contraction de l'activité dans l'industrie.

Le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié à 44,6, contre 47,4 en juillet, tandis que la composante de l'emploi s'est améliorée tout en restant en zone de contraction à 46, après 43,4 le mois précédent.



En Europe, les Bunds et les OAT effacent -6,5 et -4,5Pts respectivement à 2,2730 et 2,991%, les BTP italiens effacent -4Pts à 3,665%.



Les PMI US relancent les spéculations sur un abaissement de -50Pts par la FED le 19 septembre et les investisseurs 'relient les points' avec un temps de retard, suite mauvais chiffres d'activité publiés en Europe lundi (la BCE devrait réduire le 'REPO' dès ce 12 septembre).



La surprise provient de l'Or qui ne profite même pas de la nette détente des taux et perd environ -1% vers 2.480$.



D'autres rendez-vous importants marqueront le reste de la semaine, notamment la parution vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera examine à la loupe.







