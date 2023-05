Taux : les gains initiaux s'évaporent, les T-BondsUS chutent information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 16:18

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires expédient les affaires courantes en cette veille de jeudi sera semi-férié (Ascension): la tendance positive de la matinée s'est un peu retournée et la lourdeur l'emporte.

Nos OAT se dégradent de 1,5Pt à 2,906%, les Bunds d'autant à 2,3250%).

Plus au sud, les BTP italiens et les Bonos espagnols se stabilisent.



e chiffre le plus attendu ce matin -et qui a laissé les marchés de marbre- c'était celui de l'inflation dans l'Eurozone : le CPI s'est établi à 7% en avril 2023, contre 6,9% en mars, et celui de l'Union européenne à 8,1% contre 8,3% en mars, selon Eurostat - qui confirme donc son estimation rapide de fin avril pour la zone euro.



Les taux annuels les plus faibles de l'UE ont été observés au Luxembourg (2,7%), en Belgique (3,3%) et en Espagne (3,8%) et les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (24,5%), en Lettonie (15%) et en Tchéquie (14,3%).

Plus au Nord, la Suède connait encore une hausse de 10,5%.



Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+2,75 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,21 pp), des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) et de l'énergie (+0,38 pp).



outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent de +5Pts vers 3,558%, le '2 ans' reste ancré vers 4,0700%.



Le Département du Commerce fait état d'une hausse de 2,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis au mois d'avril, à 1.401.000 en rythme annualisé, un niveau parfaitement conforme aux attentes des économistes.

Par contre, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont tassées de 1,5% à 1.416.000 en rythme annualisé en avril, manquant ainsi légèrement le consensus de marché (1.430.000).